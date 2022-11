Terremoto nelle Marche, scuole chiuse a Fabriano e in tutti i Comuni del comprensorio per verifiche agli edifici

FABRIANO – Scuole chiuse a Fabriano a seguito della forte scossa di magnitudo 5.7 che è stata registrata questa mattina, mercoledì 9 novembre, alle ore 7.07 nel distretto sismico della costa marchigiana pesarese. La scossa è avvenuta ad una profondità di 8 chilometri.

Poco dopo, sempre con stesso epicentro, i sismografi hanno registrato tre scosse di terremoto di magnitudo 4 – 3.1 – 3.4. Le scosse sono state avvertite anche a Fabriano. L’epicentro è stato localizzato in mare a 31 Km a NE di Fano, a 35 Km a E di Pesaro (94582 abitanti) e a 47 Km a NW di Ancona. «Si comunica che a causa degli eventi sismici verificatisi questa mattina, e del loro perdurare, il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole nella giornata odierna mercoledì 9 novembre al fine di verificare l’assenza di eventuali danni alle strutture e consentire quindi l’accesso in totale sicurezza», la comunicazione a firma del sindaco, Daniela Ghergo. Disagi anche alla circolazione ferroviaria con la sospensione della stessa anche lungo la tratta Ancona-Roma, quindi compreso il fabrianese. Nel comprensorio dei cinque comuni Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico, non si registrano al momento danni a persone o cose. Ma tanta paura e alcune chiamate ai vigili del fuoco. Oltre a Fabriano, le scuole rimarranno chiuse per la giornata di oggi anche negli altri Comuni del comprensorio.