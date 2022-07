Fabriano, scontro frontale in via Casoli: gravi i due automobilisti, portati a Torrette

FABRIANO – Prima l’urto fra gli pneumatici, poi l’incidente frontale. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente che questo pomeriggio, poco prima delle 14 si è verificato a Fabriano in via Ermanno Casoli. Due i feriti, un uomo e una donna, quest’ultima in gravi condizioni. Disagi alla circolazione, con l’importante via di accesso alla città chiusa per circa due ore. Code e disagi.

Nel primo pomeriggio di oggi lungo il rettilineo di via Casoli, in prossimità dell’azienda Elica, si sono scontrate frontalmente una Volkswagen monovolume e una Yaris. A bordo dei mezzi solo i guidatori. Coinvolto anche un autoarticolato, ma con nessuna conseguenza per l’autista. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, pare che ci sia stato prima un impatto fra una delle due auto e l’autocarro. Quindi, il frontale. A bordo delle auto, rispettivamente, una donna di 50 anni di Fabriano e un uomo di 58 anni di Cerreto d’Esi.

Allertati dagli automobilisti in transito, si sono prontamente recati sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Fabriano, le ambulanze dell’ospedale Engles Profili, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e la Polizia municipale. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la donna, il ferito più grave. È stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 e, dopo essere stata intubata, è stata trasportata con l’eliambulanza Icaro 2 al presidio ospedaliero Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi ed è costantemente monitorata dai medici anconetani a causa dei forti traumi riportati. Il secondo ferito, il 58enne, è stato prima portato all’ospedale di Fabriano, ma con l’aggravarsi del suo quadro clinico, è stato disposto il trasporto con l’eliambulanza Icaro 1, sempre a Torrette. È un codice rosso ed è costantemente monitorato.

Ovviamente, i carabinieri di Fabriano sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Disagi si sono registrati alla circolazione con lunghe code per circa due ore, il tempo necessario per rimuovere i mezzi incidentati.