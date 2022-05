Scontro frontale a Fabriano, 41enne denunciato per guida sotto effetto di stupefacente

Da venerdì a domenica scorsi, nelle ore serali e notturne, impiegate quattro pattuglie a turno (3 in divisa e una in borghese): identificate 48 persone e controllati circa 30 mezzi

FABRIANO – Due denunce una segnalazione. Fra i denunciati anche un uomo positivo ai cannabinoidi coinvolto in un incidente stradale. Questi gli esiti dei controlli del fine settimana appena conclusosi a Fabriano da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina. Da venerdì a domenica scorsi, nelle ore serali e notturne, impiegate quattro pattuglie a turno (3 in divisa e una in borghese) coordinate dal capitano, Mirco Marcucci, per prevenire i reati contro il patrimonio e le cosiddette stragi del sabato sera. Complessivamente sono state identificate 48 persone e controllati circa 30 mezzi.

I militari del nucleo Radiomobile hanno notato un 22enne di Fabriano che passeggiava, di notte, in centro, nei pressi della Fontana Sturinalto in piazza del Comune. Alla vista dei militari il giovane ha improvvisamente accelerato il passo e questo cambiamento di andatura non è sfuggito ai carabinieri. È stato raggiunto e fermato. Era abbastanza nervoso, per questo motivo si è proceduto a una perquisizione personale e tra gli indumenti, i militari hanno rinvenuto una sigaretta artigianale contenente hashish.

Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti. Sempre il Radiomobile, nelle ore notturne, ha fermato, non lontano dall’ospedale Engles Profili, un automobilista. Dopo la relativa identificazione personale e del veicolo, il 29enne guidatore è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. Il giovane, del posto, aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi su litro. Ovviamente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Infine, sempre nel fine settimana si sono conclusi gli accertamenti disposti dai carabinieri a seguito di un incidente frontale, tra due automobili, avvenuto nelle ultime settimane a pochi chilometri da Fabriano. Era stato disposto a carico di un 41enne di Fabriano le analisi di primo e secondo livello svoltesi al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino. I risultati hanno evidenziato la positività ai cannabinoidi. L’uomo è stato quindi denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Disposto anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.