Scomparso l’avvocato Leone Latini, Fabriano in lutto

FABRIANO – Mondo legale di Fabriano in lutto per la scomparsa dell’avvocato Leone Latini, a 70 anni, avvenuta all’ospedale di Jesi a seguito del peggioramento del suo quadro clinico.

Noto professionista apprezzato non solo in città, ma in tutta la Regione per la dedizione con la quale svolgeva il suo lavoro. A darne il triste annuncio, la moglie Francesca, il figlio Roberto, i nipoti, il fratello Michele, gli amici e i parenti tutti. In tanti, in queste ore si sono stretti attorno alla famiglia, ricordando le sue spiccate doti di avvocato, capace di coniugare e utilizzare termini tecnici e nel contempo essere compreso non solo dagli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto da chi non ha molta esperienza nel settore. Clienti, colleghi e i cittadini nella sua lunga ed apprezzata carriera, hanno ben compreso la valenza del legale Latini, instaurando con Leone un rapporto di fiducia.

Leone Latini

Leone Latini è stato non solo un valido professionista, ma anche un uomo apprezzato per le sue virtù morali che hanno avuto nella sua famiglia il punto di snodo per la sua intera esistenza. Commosso il ricordo del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: «Ho conosciuto Leone Latini solo da Sindaco. Ci siamo trovati a rappresentare e difendere parti avverse anche con fervore e durezza ma sempre con rispetto e consapevoli che in quei momenti non stavano parlando Leone e Gabriele ma l’Avvocato Latini che rappresentava il suo cliente e il Sindaco Santarelli che difendeva le ragioni del Comune. Quando ci alzavamo dal tavolo tornavamo ad essere Leone e Gabriele e la rigidità e il formalismo lasciavano spazio al sorriso. Seppure non fosse una persona che incontravo spesso mi ha toccato molto la notizia della sua scomparsa. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici anche da parte della Giunta», le parole del Primo cittadino fabrianese.

I funerali si svolgeranno domani 3 febbraio alle 14:30 con rito cattolico nella Chiesa della Misericordia di Fabriano. Successivamente, la salma sarà cremata e le ceneri saranno custodite in forma privata.