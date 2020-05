La scommessa del Comune di Fabriano: Remake si farà

La terza edizione del Festival delle Arti e dei Mestieri Digitali, erede della Mostra dell’Artigianato, rimane in calendario dal 3 al 6 settembre prossimi con formula on e off line

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ci prova e conferma l’appuntamento con Remake, terza edizione del Festival delle Arti e dei Mestieri Digitali, erede della Mostra dell’Artigianato, in calendario dal 3 al 6 settembre prossimi.

L’evento si svolgerà con una formula almeno in parte digitale, e se possibile con la presenza fisica di espositori e visitatori: i momenti di formazione e di networking si terranno tutti online, come anticipato dall’assessore alle Attività produttive Barbara Pagnoncelli.

L’intenzione è invece di effettuare in forma fisica la Mostra Mercato, sfruttando gli spazi al chiuso offerti dai suggestivi palazzi del centro storico di Fabriano, che danno la possibilità di monitorare gli accessi in forma contingentata. Se non dovesse essere possibile, anche la Mostra Mercato si svolgerà in forma digitale, sfruttando le nuove tecnologie per mettere in contatto gli espositori con i potenziali clienti: al centro, l’obiettivo di coinvolgere tanti espositori – furono 90 l’anno scorso – e dare un’opportunità di ripresa e rilancio ad artigiani, creativi, produttori agroalimentari.

«Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sugli assembramenti che saranno man mano definite dal Governo, Remake offrirà comunque un calendario ricco di appuntamenti, dedicati alla riflessione sul Pianeta – anticipa l’assessore Pagnoncelli -. Cambiamento climatico, economia circolare, energie rinnovabili, filiere corte e intelligenti, gli sconvolgimenti sociali ed economici determinati dal Covid-19: tanti aspetti di una battaglia globale per assicurare un futuro all’umanità, e che saranno discussi a Remake, tra tecnologia, rispetto dell’ambiente e vicinanza tra i popoli, nello spirito di Fabriano Città Creativa Unesco».

Nelle prossime settimane saranno comunicate tutte le novità del Festival edizione 2020, gli aggiornamenti sul sito www.remakefestival.it e sui social, la pagina Facebook e l’account Instagram Remake Festival. Una scommessa ambiziosa da parte dell’amministrazione comunale di Fabriano in epoca di pandemia da coronavirus. Tutti si augurano possa tramutarsi in una scommessa vinta.