Sciopero generale: Fabriano è la sede scelta per la manifestazione provinciale

FABRIANO – Sarà Fabriano la sede della manifestazione provinciale dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil, l’appello dei due rappresentanti dei sindacati di categoria Pierpaolo Pullini (Fiom) e Isabella Gentilucci (Uilm) per partecipare all’iniziativa che vedrà il suo culmine in piazza del Comune «per chiedere al Governo interventi seri per restituire potere di acquisto alla famiglie, per tutelare le aziende che rischiano di non reggere questa situazione e di salvaguardare i posti di lavoro, di farsi carico delle crisi industriali per evitare che territori come quelli di Fabriano restino abbandonati e le persone lasciate sole, mentre si persegue la logica di rispondere alle esigenze di pochi e non a quelli di tutto il Paese», scrivono in una nota congiunta i due rappresentanti sindacali. Appuntamento domani 15 settembre dalle 9:30 alle 11:30.

Sciopero generale

La decisione delle Segreterie confederali di svolgere la manifestazione dello sciopero generale nel territorio di Fabriano, «è emblematica della condizione che si sta vivendo nell’area montana, dove oggi più che mai si rischiano ulteriori processi di desertificazione industriale, di perdita di posti di lavoro, a causa dell’impressionante crisi che colpisce il settore dell’Elettrodomestico», dichiarano i componenti delle segreterie provinciali di Fiom, Pierpaolo Pullini, e di Uilm, Isabella Gentilucci, responsabili per il distretto industriale di Fabriano. «La mancanza di prospettiva industriale, di sbagliato utilizzo delle risorse a disposizione del Governo, non aiutano in alcuna maniera a risolvere le vertenze in corso sul territorio, in primis Whirlpool. Nessuna presa in carico delle reali necessità delle persone che lavorano, nessuna politica di progettualità industriale, di messa in sicurezza del lavoro nei territori e di tutela dei settori in crisi», concludono invitando i lavoratori metalmeccanici del distretto del “Bianco” alla mobilitazione, aderendo allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil e partecipando alla manifestazione di giovedì mattina in piazza del Comune a Fabriano.