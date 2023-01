Sassoferrato: tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno dell’Università degli Adulti

SASSOFERRATO – Sabato 7 gennaio nella sala conferenze del seicentesco Palazzo degli Scalzi, sede del Mam’s, alle 17 verrà ufficialmente inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università degli Adulti di Sassoferrato. Interverrà Piero Frasconi illustrando il tema: “Le competenze della vita: le qualità psicologiche, comportamentali ed etiche richieste oggi dal mondo del lavoro, necessarie per gestire al meglio i rapporti personali e familiari”. Saranno presenti le Autorità e il Coordinatore Piero Ippoliti. Il 9 gennaio avranno inizio le lezioni dei corsi tutti tenuti da docenti qualificati, e si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, mentre il corso di lingua inglese si terrà il martedì dalle 15,30 alle 17,30.

La dichiarazione

«Dopo lo stop forzato dalla pandemia – sottolinea Lorena Varani, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Sassoferrato – riprendono a pieno titolo i corsi dell’Università degli Adulti, ancora una volta la programmazione è nata dalla stretta collaborazione tra ufficio cultura del Comune, e il comitato tecnico scientifico che gestrice operativamente le attività e si avvale della collaborazione della Soc. Coop. Happennines. Il programma dell’anno 2022-2023 – continua l’Assessore – amalgama novità e tradizione, offrendo corsi e proposte diversificate rivolte a pubblici diversi per età e gusti». I corsi attivati e fra i quali scegliere sono: Letteratura italiana; Lingua inglese; Storia dell’arte; Filosofia e psicologia; Scienze naturali ed enologia; Storia del teatro; Storia del cinema italiano e della poesia; Storia locale e storia economica. «Abbiamo voluto riprendere l’attività – spiega la Varani – perché riteniamo sia una proposta di occupazione del tempo libero positiva e attiva, per chi ha voglia di imparare qualcosa di nuovo, per chi ama studiare e ha sete di conoscenza e curiosità, per chi desidera mantenere in attività la mente e le passioni o per chi vuole semplicemente conoscere persone nuove o desidera avere un’occasione per passare dei piacevoli pomeriggi insieme. Le Università della Terza Età rappresentano un’eccellente opportunità di socializzazione e presentano un’offerta formativa assai ampia e valida», conclude. Il modulo per l’iscrizione ai corsi può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet del Comune di Sassoferrato e va riconsegnato presso all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Matteotti 1, insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.