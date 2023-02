Sassoferrato: pensa di fare l’affare e invece viene truffato, denunciato un 40enne del fermano

SASSOFERRATO – Mette in vendita un Apple Watch a un prezzo vantaggiosissimo, ma ovviamente è una truffa. A caderci un 25enne residente nel fabrianese che si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Sassoferrato. I militari, come sempre, sono riusciti a individuare il responsabile e a denunciare un 40enne residente nella provincia di Fermo, per truffa.

I fatti

Togliersi lo sfizio di poter acquistare uno dei gadget per cellulari più desiderati, ma essere truffati. Questo quanto accaduto a un 25enne residente nel fabrianese. Quest’ultimo si è messo al computer per la ricerca dell’affare: una Apple Watch a prezzi concorrenziali. Ha iniziato guardando tutti gli annunci nei siti specializzati nella vendita online. All’improvviso, eccolo lì. Il gadget che lo interessava a 360 euro. Un vero e proprio colpo di fortuna, avrà pensato. Il 25enne ha immediatamente individuato il modo per contattare l’inserzionista ed è nata la trattativa. Anche molto veloce. Perché il venditore ha specificato più volte di aver ricevuto tante richieste da altri utenti per l’acquisto dell’Apple Watch. Spinto anche da questa situazione, la vittima ha immediatamente effettuato il pagamento pattuito tramite PostePay, informando celermente il venditore. Passano i giorni, però, e dell’arrivo della consegna con corriere, nessuna traccia. Il 25enne ha provato a ricontattare il venditore, ma è risultato impossibile. L’amara constatazione di essere stato truffato e per questo si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Sassoferrato per raccontare e denunciare l’accaduto. I militari, dopo una lunga e meticolosa indagine informatica, sono riusciti a dare un’identità al truffatore: si tratta di un quarantenne residente nella provincia di Fermo che è stato denunciato per truffa.