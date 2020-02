Sassoferrato: titolare e dipendente volano giù dal tetto. Stavano facendo delle riparazioni

Sul posto il 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia municipale. I due uomini, di 40 e 45 anni, non sarebbero in pericolo di vita anche se uno di loro è stato trasportato con l'eliambulanza a Torrette

SASSOFERRATO – Incidente sul lavoro a Sassoferrato. Due operai cadono dal tetto di un’azienda in zona Fornaci. Non sembrano essere in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della stazione della città sentinate. Presenti anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza sul luogo dei lavori dell’Asur, oltre agli agenti della Polizia municipale.

Paura e spavento questa mattina, 18 febbraio, per un incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 11. Il titolare di un’impresa G.B. 40enne di Sassoferrato insieme al suo operaio D.D. 45enne di nazionalità polacca stavano effettuando alcuni lavori di riparazione sul tetto di un’officina meccanica in zona Fornaci. Per cause ancora in via di accertamento, entrambi sono caduti pesantemente in terra dopo un volo di circa 6 metri.

Allertati dai presenti, dipendenti dell’officina meccanica, sono prontamente giunti i soccorsi: il 118 dell’ospedale di comunità Sant’Antonio Abate di Sassoferrato e i carabinieri della locale stazione, oltre agli agenti della Polizia municipale della città sentinate. I sanitari hanno stabilizzato i due feriti sul posto, entrambi rimasti sempre coscienti. Più grave il 45enne per il quale è stato chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2 di base a Fabriano. Tramite questa, infatti, è stato disposto il trasporto in direzione del presidio ospedaliero Torrette di Ancona. Il 40enne di Sassoferrato, invece, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Engles Profili di Fabriano. Al momento, non sembrano essere in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata per entrambi considerati i politraumi dovuti alla caduta. Sono costantemente monitorati.

Per quel che riguarda la dinamica, a cercare di ricostruirla i carabinieri della stazione di Sassoferrato, insieme agli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza sul luogo dei lavori dell’Asur.