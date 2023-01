Sassoferrato, tenta di rubare carburante in un cantiere edile: i carabinieri denunciano 20enne

SASSOFERRATO – Ha tentato di rubare carburante da un mezzo presente in un cantiere edile a Sassoferrato, approfittando della pausa pranzo degli operai. Ma due di questi, però, si sono accorti di quanto stava accadendo. Hanno provato a raggiungere il giovane, un 20enne del Maceratese che nel frattempo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga salendo a bordo di un pick-up di grossa cilindrata. Purtroppo per il giovane, gli operai sono riusciti a fotografare sia il 20enne che il mezzo. Reso noto quanto accaduto ai carabinieri della Stazione della città sentinate, i militari sono riusciti a risalire e identificare il giovane che è stato denunciato per tentato furto aggravato.

I fatti

Un giovane 20enne residente nel Maceratese ha pensato bene di approfittare della pausa pranzo degli operai per introdursi in un cantiere edile a Sassoferrato. Individuato un mezzo da lavoro, ha tentato di rubare il carburante. Due operai, però, si sono accorti di quanto stava accadendo e, prima che il 20enne si desse alla fuga, lo hanno fotografato. Uno scatto fotografico è stato effettuato, seppur con la targa non presa interamente, anche al pick-up di grossa cilindrata utilizzato dal giovane per far perdere le proprie tracce. Del resoconto dell’accaduto e delle fotografie scattate, sono stati informati subito ai carabinieri della Stazione di Sassoferrato. I militari hanno avviato particolari indagini informatiche in banca dati. C’è voluto molto tempo e un lavoro di precisione: la foto della targa non era completa, al contrario di quella del 20enne. Sono stati contattati tutti i proprietari di un pick-up che avessero almeno quelle lettere nella targa. Con un lungo lavoro di scrematura quei cento proprietari sparsi in tutta Italia sono diventati, man mano, sempre di meno finché non è stato identificato l’autore possessore di quel mezzo, di quel colore, come da foto, e con le lettere della targa visibili nella fotografia. Ma è sorto un problema: l’intestatario del mezzo non aveva la stessa età del giovane. Con una giusta intuizione, è stato contattato ugualmente e si è accertato che, recentemente, aveva acquistato il pick-up da un giovane. Quest’ultimo è stato convocato in caserma a Sassoferrato. I carabinieri hanno quindi mostrato le foto segnaletiche del sospettato e del mezzo ai due operai che lo hanno identificato. A seguito di questa precisa attività investigativa, il 20enne della provincia di Macerata è stato denunciato per tentato furto aggravato.