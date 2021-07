Sassoferrato, sostegno alle imprese: la Giunta incassa i complimenti delle associazioni di categoria

Cna, Confartigianato e Confcommercio hanno incontrato l'esecutivo della città sentinate: soddisfazione per lo stanziamento di 70.000 euro per l'abbattimento della Tari

SASSOFERRATO – Cna, Confartigianato e Confcommercio plaudono ai provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale di Sassoferrato guidata dal sindaco, Maurizio Greci. Questo quanto scaturito dai rappresentanti locali delle tre associazioni di Categoria che, martedì 29 giugno, presso la sede del Comune di Sassoferrato, hanno incontrato l’Esecutivo della città sentinate finalizzato ad esporre i provvedimenti che la Giunta intende adottare in sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, oltre a discutere di iniziative e progetti sui quali gli amministratori sono a lavoro per la valorizzazione sia del centro storico che del più ampio territorio comunale.

Presenti Maurizio Romagnoli e Marco Silvi per la CNA rispettivamente nei ruoli di presidente e referente Area Montana, insieme a Federico Castagna, Segretario di Confartigianato Fabriano, mentre non è potuto essere presente Mauro Bartolozzi, presidente di Confcommercio Fabriano, il quale insieme agli altri ha comunque espresso piena soddisfazione per lo stanziamento di 70.000 euro che il Comune di Sassoferrato ha messo a disposizione per l’abbattimento della Tari destinato ad attività interessate da chiusure forzate o da determinati cali di fatturato causati dalla crisi pandemica.

Il plauso delle associazioni di categoria

In particolare, il presidente Romagnoli ha elogiato l’amministrazione guidata dal sindaco Greci «per l’attenzione rivolta agli imprenditori locali in questo complesso e difficile periodo», sottolineando inoltre il dinamismo e l’attenzione anche sul fronte della valorizzazione del territorio montano, «tema particolarmente caro alla Cna fabrianese e sul quale Comune di Sassoferrato e associazioni di Categoria avranno modo di collaborare intensamente e reciprocamente nei prossimi mesi». Considerazioni pienamente condivise anche da Federico Castagna (Confartigianato) che si è a sua volta complimentato con il primo cittadino della città sentinate per quanto deciso a livello di Giunta nelle ultime settimane. Dunque, un endorsement importante per il sindaco, Maurizio Greci e per tutto l’esecutivo della città sentinate.