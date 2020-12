Sassoferrato: si riattivano alcuni servizi della biblioteca comunale

SASSOFERRATO – Si attenuano i contagi da coronavirus a Sassoferrato, la Regione Marche torna in area “giallo”, e si riattivano alcuni servizi. Il Comune, infatti, ha provveduto a riattivare i servizi bibliotecari di prestito, consultazione, utilizzo sala lettura con mezzi propri (pc e tablet), servizio informagiovani, su prenotazione e nel rispetto delle norme anti-Covid. La decisione è stata presa in ottemperanza al nuovo DPCM del 3 dicembre scorso recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.

«L’amministrazione di Sassoferrato comunica quindi a tutti i cittadini la riapertura in sicurezza della biblioteca ricordando che il martedì, a partire da domani 15 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18 sarà nuovamente accessibile con attivi i servizi di prestito, restituzione, consultazione e utilizzo della sala studio, previo appuntamento e con l’utilizzo di mezzi propri. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il n. 0732.956211 che funziona anche come servizio whatsapp oppure è possibile inviare un messaggio alla pagina Facebook “Biblioteca comunale di Sassoferrato”», informano dal Municipio della città sentinate.

Con il ritorno della Regione Marche in zona gialla, è stato anche riaperto il Punto I.A.T. di Sassoferrato, sito in Piazza Matteotti, che ha già da alcuni giorni riaperto i battenti. Gli orari sono i consueti, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Per quanto riguarda la riapertura dei musei resta in vigore la disposizione della chiusura almeno fino al 15 gennaio 2021. Piccoli segni di risveglio che si spera possano avere un seguito, mano a mano che i contagi da Coronavirus diminuiranno. «Ma sempre senza abbassare la guardia, soprattutto nel periodo delle imminenti festività natalizie», concludono dal Comune di Sassoferrato.