Sassoferrato corre verso la normalità: riapre anche il museo civico archelogico

SASSOFERRATO – Riapre al pubblico il museo civico archeologico sito nello storico Palazzo dei Priori a Sassoferrato. L’appuntamento è per domani pomeriggio, 20 giugno alle 18:30.

«Prosegue nella sua gradualità e nel massimo rispetto delle regole che riguardano la sicurezza in tema di contenimento dei contagi Covid-19, la riapertura delle realtà turistiche del comprensorio sentinate», sottolineano dal Comune della città sentinate.

Un Museo progettato già nel 1926, ultimato solamente nel 1932 grazie al contributo di Guido Vitaletti ed il cui ultimo allestimento è stato ideato dall’architetto Roberto Einaudi, che custodisce i reperti dell’antica città di Sentinum e regala al visitatore la suggestione dell’epoca romana.

Grazie alla cooperativa Happennines che gestisce parte del patrimonio turistico di Sassoferrato sarà quindi possibile usufruire della visita guidata su prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani per un massimo di 5 partecipanti alla volta.

Dopo la lunga fase del lockdown, Sassoferrato si conferma come la realtà più vivace del comprensorio e in grado di stabilire un piano di riaperture nella massima sicurezza. Il tutto per attrarre visitatori e turisti e, quindi, far ripartire anche l’indotto, quali bar, ristoranti e alberghi. A testimonianza di ciò, per questo fine settimana, a Sassoferrato, sarà possibile avere un ampio ventaglio di scelte, come mete turistiche. Dal Parco Archeologico Sentinum con una visita guidata domenica alle 14:30; alla Mostra “Legami” Juri Lorenzetti e MAM’S: visite guidate sabato alle 17 e domenica alla stessa ora, con l’aggiunta dell’iniziativa “intervista con l’artista” e a seguire visita guidata; dal Parco Archeominerario: visite guidate sabato alle 16:30 e alle 17:30 e domenica alle 10:30, alle 16:30 e alle 17:30. Tutte le opzioni prevedono la prenotazione obbligatoria. Nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità in sicurezza, infine, il punto I.A.T. sarà aperto sabato e domenica con orario 10-13 e 15:30-18:30, così come la Pinacoteca civica.