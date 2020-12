Sassoferrato: riaperto il punto Iat cittadino

Gli orari saranno i consueti, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Per quanto riguarda la riapertura dei musei resta in vigore la disposizione della chiusura almeno fino al 15 gennaio 2021

SASSOFERRATO – Con il ritorno della Regione Marche in zona gialla il Punto I.A.T. di Sassoferrato, sito in Piazza Matteotti, ha riaperto i battenti. Gli orari saranno i consueti, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Per quanto riguarda la riapertura dei musei resta in vigore la disposizione della chiusura almeno fino al 15 gennaio 2021.

Dunque, piccoli segni di ripresa in ambito turistico e culturale per Sassoferrato, che continua a caratterizzarsi per una ferma volontà a non farsi abbattere dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus, soprattutto in questa fase di seconda ondata. A testimonianza di ciò, il fatto che non sia voluto rinunciare a celebrare Santa Barbara nella frazione sentinate di Cabernardi. Certamente, con modalità diverse, ma la comunità di Cabernardi ha comunque voluto rendere omaggio alla Santa protettrice dei Minatori. Durante la Santa Messa, celebrata dal Parroco don Alberto Castellani, Santa Barbara è stata ricordata quale esempio di fede, rischio, sacrificio ed estrema pazienza, temi quanto mai attuali in questo momento storico molto particolare.

Al cospetto della statua della Santa posta, per l’occasione, a fianco dell’altare, e alla presenza del sindaco di Sassoferrato, Greci Maurizio, e dell’Assessore Lucio Polverari, con delega all’Ambiente, Rapporti con le Associazioni e con le Frazioni, il Presidente dell’Associazione culturale “La Miniera”, Patrizia Greci, ha letto la preghiera del minatore in onore della Santa Patrona dei minatori. Al termine della celebrazione una ristretta delegazione, Sindaco, Assessore, Presidente e componente consiglio direttivo dell’Associazione La Miniera, nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, si è recata presso la cappellina dedicata a Santa Barbara per deporre la corona di alloro in memoria dei tanti minatori caduti.