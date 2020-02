Sassoferrato: premiata la coscienza ambientalista dei giovani studenti

SASSOFERRATO – Premiati i ragazzi dell’Istituto comprensivo statale di Sassoferrato per la grande e fattiva partecipazione al progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 2018/19. Si tratta dei progetti didattici “Scarabeo verde” e “Tree for future”, patrocinati dalla Regione, ideati e promossi dall’Ata Rifiuti della Provincia di Ancona, dall’Aato 2 per la regolazione del servizio idrico integrato e dalla Ludoteca “Riù” e offerti gratuitamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado del territorio della provincia di Ancona.

Il progetto in questione legato al concorso “Monster Island”, proposto con lo scopo di attirare l’attenzione sull’attuale problema delle mostruose quantità di rifiuti, in particolare plastici presenti nei mari, prevedeva l’invenzione creazione e realizzazione di un essere marino fantastico che rappresentasse a pieno il grande problema dei rifiuti inquinanti e del loro smaltimento. Ottimo lavoro quello svolto dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Sassoferrato che si sono aggiudicati il Premio “Scarabeo Verde” che è stato consegnato, nei giorni scorsi a una delegazione di alunni e insegnanti guidata dal dirigente scolastico Sara Miccione.

Il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, e l’assessore all’Ambiente ed Ecologia, Lucio Polverari, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per questo riconoscimento. «Siamo orgogliosi e fieri della sensibilità dimostrata e raggiunta dagli alunni in quanto riteniamo fondamentale formare coscienze ecologiche nei più giovani per garantire un buon comportamento ambientale».

A spiegare il progetto vincitore, gli stessi ragazzi della classe V A del tempo pieno dell’Istituto Brillarelli di Sassoferrato, «La nostra classe insieme agli insegnanti, ha partecipato con entusiasmo a questo progetto realizzando una nuova specie di Mostro Divora Oceani che abbiamo chiamato Risucchiator. Siamo convinti del ruolo essenziale che la scuola ha nella formazione di una coscienza collettiva sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema e sulla necessità di agire responsabilmente. Grazie al nostro impegno e con l’aiuto delle nostre insegnanti, abbiamo vinto la Categoria Premio Scientifico e un assegno di 300 euro che utilizzeremo per i nostri lavori futuri. La soddisfazione è stata tanta e metteremo tutto il nostro impegno per i prossimi progetti ai quali parteciperemo».