Senigallia e Sassoferrato piangono la 54enne Mara Tassi

SENIGALLIA – Lutto nel mondo del commercio senigalliese per la prematura morte di Mara Tassi, mancata all’età di 54 anni. Aveva un negozio di abbigliamento nel Corso 2 Giugno. Tanti la ricordano in queste ore per la sua gentilezza e disponibilità.

Originaria di Sassoferrato, da tempo si era trasferita a Senigallia. Purtroppo la donna combatteva da tempo con un problema di salute che alla fine ha avuto la meglio: la 54enne si è spenta al nosocomio di Potenza Picena dove era ricoverata.



Tra i ricordi più toccanti apparsi in queste ore sui social quelli della figlia Domitilla: «Cara mamma, è giunto il momento di volare più in alto possibile e brillare più che puoi nel cielo. Ci hai fatto da mamma, da amica, da confidente, da tutto ciò che potevi farci insomma, sei stata la parte più bella di noi. Che tu possa proteggerci e abbracciarci così per sempre anche da lassù» e del figlio Edoardo: «Ciao mamma, sei il mio angelo numero 1, per chi sa che donna era c’è poco da descrivere. Ringrazio tutti quelli che ci stanno vicino in questo momento. La mamma posso dire che è stata la mamma di tutti. R.I.P mamma don’t feel real». I funerali verranno celebrati nella giornata del 31 agosto alle ore 15 nella Chiesa di San Facondino a Sassoferrato.