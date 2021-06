Sassoferrato per due giorni il paese più romantico del comprensorio

SASSOFERRATO – Al via anche a Sassoferrato, questa sera, l’evento nazionale dedicato all’Amore, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia – 6° edizione prevista per oggi e domani, 27 giugno. Un’edizione raccolta, ma con tanti eventi e iniziative organizzate in totale sicurezza. Novità dell’edizione 2021: il Focus “Amore per l’Arte”.

Un evento di rinascita per i piccoli comuni, che l’amministrazione della città sentinate ha accolto con entusiasmo dopo mesi di lockdown e con una pandemia «che ancora ci obbliga alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità». Due i momenti caratterizzanti e unificanti: il dessert “Pensiero d’amore” che viene servito in tutti i ristoranti dei borghi che organizzano la Notte Romantica e come ogni anno è stato appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso. Quest’anno a firmarlo è stato Simone Rugiati. Il secondo è, invece, il consueto bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini.

I luoghi della Notte Romantica di Sassoferrato

L’iniziativa a Sassoferrato è collocata nell’ambito del XII Festival della fotografia contemporanea – Facephotonews. La serata dell’evento dedicato all’Amore e al Romanticismo si chiuderà nei bar e nei ristoranti con aperitivi e cene a tema. Nel centro storico del castello: Bar Castello, Taverna Da Bartolo, La Rocca Ristorante Sassoferrato; Nel centro storico del borgo: BAR Pasticceria Cristallini; La Bottega Di Memory’s; Pasticceria cafè vinoteca Mimosa; Road center bar. «Inoltre tutti possono partecipare al contest Instagram BorgoRomantico2021 inviando le foto a tema “Amore e Bellezza”, realizzate nel nostro Borgo con un piccolo pensiero su Sassoferrato e sull’amore, le migliori saranno pubblicate e il vincitore premiato.

Non mancheranno, infine, visite guidate a mostre e appuntamenti dedicati al tema dell’Amore organizzati nei vari contenitori culturali della città», concludono dall’Amministrazione comunale.