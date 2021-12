Sassoferrato, novità per la raccolta differenziata: 8 isole ecologiche intelligenti

Il loro utilizzo è principalmente indicato per sopperire alla problematica dei cittadini non residenti, ma che hanno abitazioni nel territorio sentinate e non riescono a conferire tramite il servizio porta a porta durante i loro soggiorni

SASSOFERRATO – Novità nel comune di Sassoferrato per quel che riguarda la raccolta differenziata. «In questi giorni nel nostro Comune si stanno installando 8 isole ecologiche intelligenti (3 nel centro e 5 nelle frazioni) completamente finanziate della Regione Marche, al quale il Comune ha partecipato», informa l’amministrazione comunale della città sentinate guidata dal sindaco Maurizio Greci. «Il loro utilizzo è principalmente indicato per sopperire alla problematica dei cittadini non residenti, ma che hanno abitazioni nel territorio sentinate e non riescono a conferire tramite il servizio porta a porta durante i loro soggiorni», si specifica.

«In fase sperimentale, il servizio sarà a disposizione anche ai residenti situati nelle prossimità dell’isola ecologiche intelligenti che su base volontaria vorranno conferirci i propri rifiuti – dice la nota diffusa dal comune di Sassoferrato -. L’utilizzo avverrà tramite tessera magnetica o App e si potranno portare tutte le tipologie di rifiuti serviti dal porta a porta. L’uso delle isole è propedeutico alla tariffazione puntuale, mediante misuratore volumetrico per consentire l’introduzione di una tariffa calcolata in base alla reale produzione di rifiuto (indifferenziato) conferito dall’utente. Si prevede che l’avvio del servizio avverrà entro il mese di gennaio prossimo. Le tessere abilitate all’utilizzo delle isole saranno disponibili presso gli uffici comunali, a breve verranno comunicate tutte le informazioni a riguardo».

Anche nella città sentinate, dunque, come già avviene da alcuni anni a Fabriano, si cerca di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata. Il tutto nella duplice ottica di salvaguardare l’ambiente, ma anche di arrivare a dei risparmi per i residenti attraverso l’applicazione della tariffazione puntuale.