Sassoferrato, non si rinuncia al Presepe vivente e al concerto anche se in remoto

SASSOFERRATO – Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia da Coronavirus, il comune di Sassoferrato ha voluto lo stesso organizzare qualche iniziativa per i propri cittadini. Naturalmente, in remoto. E dimostrando, ancora una volta, una vivacità e uno spirito di iniziativa che sembra mancare in altre realtà.

L’Amministrazione comunale di Sassoferrato, guidata dal sindaco Maurizio Greci, per questo Natale 2020 non ha voluto rinunciare ad alcuni dei suoi immancabili eventi natalizi. «Nonostante le difficoltà attuali che tutti oramai conosciamo, la Proloco con il Comune e la Parrocchia di San Facondino e San Pietro, grazie alla preziosa partecipazione della Corale “Città di Sassoferrato”, dei maestri Marco Agostinelli e Andreina Zatti insieme a tutti i coristi, sono riusciti ad organizzare il tradizionale “Concerto di Natale”, ovviamente con tutte le dovute attenzioni e disposizioni previste, che sarà visibile per chiunque e quando si ha tempo e voglia di ascoltarlo direttamente dalla pagina Facebook della locale Pro Loco», si spiega in una nota.

Il 26 dicembre è la giornata tradizionalmente dedicata al Presepe di Coldellanoce che quest’anno non si è potuto organizzare per via delle norme anti diffusione della pandemia da Coronavirus. Tutte le rappresentazioni viventi della Natività sono saltate per questi motivi. A Sassoferrato si è allora deciso di trasmettere un video direttamente nella pagina https://www.facebook.com/sassoferratoturismo proprio il giorno di Santo Stefano. «Il Presepe Vivente si svolge dal 1998 ogni Natale, ed è composto da 100 figuranti e tanti bambini. Il percorso attraversa tutto il paese e soprattutto si svolge nella parte più antica dove si sono ripulite le vecchie stalle da tempo rimaste chiuse e nascoste e messo in risalto le vecchie mura. Entrambe le iniziative non saranno in diretta, ma si tratta di registrazioni che comunque hanno la finalità di allietare confortare e infondere speranza in un momento della nostra storia di così difficile emergenza», ricordano dall’Amministrazione comunale.