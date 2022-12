Si tratta di un 62enne tunisino che per anni ha vissuto in Campania svolgendo la professione di fornaio. Nei prossimi giorni saranno stabiliti il giorno e l’orario per i funerali

SASSOFERRATO – Muore a Sassoferrato un 62enne tunisino, residente da tempo a Fabriano. Si pensa a un investimento, ma non vi è ancora certezza. L’uomo, che per anni ha vissuto in Campania svolgendo la professione di fornaio, lascia due figli maggiorenni. Nei prossimi giorni saranno stabiliti il giorno e l’orario per i funerali. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione della città sentinate.

Il fatto

Un 62enne, nato in Tunisia, sarebbe stato investito ieri sera, 18 dicembre, nel parcheggio Decio Mura di Sassoferrato. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Si sono, infatti, rivelati inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 188 dell’ospedale Sant’Antonio Abate della città sentinate. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e i carabinieri della locale Stazione che sono stati impegnati nell’effettuare tutti i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, l’ipotesi più probabile è che il 62enne sia stato investito da un’automobile alla cui guida vi era un uomo sassoferratese di mezza età. L’investimento sarebbe avvenuto durante una manovra di guida in una zona buia del parcheggio. I militari avrebbero ascoltato la testimonianza di alcune persone presenti che pare abbiano riferito di non aver udito nessun rumore riconducibile a un urto, né tantomeno il rumore di una brusca frenata. Per questo, al momento, non si esclude neppure che il 62enne pedone possa essere stato colto da un malore improvviso. Di certo c’è che il presunto investitore è sotto shock e i carabinieri stanno acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza esterni presenti nella zona dell’accaduto. Il 62enne, nell’ultimo periodo residente a Fabriano, lascia due figli maggiorenni. Prima del suo arrivo nelle Marche, l’uomo ha svolto la professione di fornaio in Campania per molti anni.

Nei prossimi giorni saranno stabiliti il luogo, il giorno e l’ora delle esequie.