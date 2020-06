Sassoferrato, riaprono le mostre e si torna a giocare al parco della Rocca

Riapre al pubblico il punto di Informazioni e accoglienza turistica con tante visite a disposizione. Buone notizie anche per i più piccoli che potranno fruire dei giochi in zona Castello

SASSOFERRATO – Riapre al pubblico il punto di Informazioni e accoglienza turistica a Sassoferrato. Di nuovo accessibili i giochi per bambini in zona Castello. Due buone notizie per la città sentinate da un punto di vista turistico e sociali.

Il punto IAT di Sassoferrato, con sede a Palazzo Oliva, in piazza Matteotti, ha riaperto le sue porte dopo la chiusura forzata, causa misure restrittive covid–19, tornando a una parziale normalità. Infatti, sebbene in modo graduale e con orario ridotto, tornerà a essere il punto di riferimento per i turisti che arrivano nella città sentinate per ammirarne le tante bellezze. Si parte con un’apertura nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30, in attesa di riprendere la regolare funzionalità articolata sette giorni su sette, come di consueto prima del diffondersi della pandemia da coronavirus.

Le visite per questo fine settimana saranno: a Sentinum domani alle 17.30 e domenica 10.30 e 17.30; Raccolta degli Incisori marchigiani a Palazzo Oliva che comprende più di quattrocento opere grafiche che vanno dal XVI secolo fino al 1900 e realizzate da artisti marchigiani tra i quali Federico Barocci, Luca Ciamberlano, Domenico Peruzzini, Edgardo Mannucci, Pericle Fazzini, Carlo Canestrari, Walter Piacesi, Francesco Garofoli e Arnaldo Pomodoro. La visita, massimo sei persone con prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani, è per sabato dalle 18:30 alle 19:30; Mostra “Legami” di Juri Lorenzetti e MAM’S: visite guidate domani alle 17 e domenica alle 17; Parco Archeominerario: visite guidate domani alle 16:30 e alle 17:30 e domenica alle 10:30, alle 16:30 e alle 17:30. La prenotazione sarà obbligatoria e dovrà esser effettuata entro le 20 di oggi: Iat.sassoferrato@happennines.it 333-7301732/333-7300890.

Mostra a Sassoferrato

L’altra buona notizia riguarda le famiglie, in particolare i più piccoli. Grazie all’indispensabile supporto dei volontari civici, saranno nuovamente accessibili le attrezzature ludiche per bambini presenti in zona Castello, all’interno del parco della Rocca. «Al fine del corretto e sicuro riavvio anche di tale attività, la cittadinanza è invitata, come di consueto, al rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti nell’attuale fase post-emergenziale», ricordano dal comune di Sassoferrato.