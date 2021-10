Sassoferrato, mostra su Pietro Paolo Agabiti: tante le iniziative per promuoverla

SASSOFERRATO – «Pietro Paolo ti aspetta il 30 e 31 ottobre, vieni a conoscerlo a Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato». È questo l’invito che gli organizzatori della mostra “Il Rinascimento a Sassoferrato Pietro Paolo Agabiti scultore e pittore al tempo dei Della Robbia e Raffaello” hanno rivolto in particolare agli abitanti del territorio dove nel 1470 circa nacque uno dei suoi figli più illustri: Pietro Paolo Agabiti. L’esposizione, che ha ricevuto sino ad oggi grandi apprezzamenti, si appresta infatti a vivere un week-end assai speciale in quanto è previsto un fitto calendario di visite guidate, sia con le appassionate guide dello staff, che con i curatori della mostra, Alessandro Delpriori e Lucia Panetti.

Mostra su Pietro Paolo Agabiti, le iniziative

«Gli organizzatori intendono infatti offrire al maggior numero di persone possibile l’occasione di avvicinarsi a Pietro Paolo Agabiti, per far sì che questo artista entri sempre più a far parte di quella cerchia di uomini del passato che vivono nel presente grazie alla conoscenza ed all’affetto che oggi gli riserviamo. Agabiti è stato infatti una figura importante della sua epoca, che ha atteso fin troppo tempo per veder riconosciuti i suoi meriti ed il suo valore eccelso, meriti e valore che questa mostra ha evidenziato, grazie al lavoro di ricerca dei curatori. Proprio per far sentire Agabiti come una figura vicina al presente ed al territorio, durante il weekend, Palazzo degli Scalzi si appresta ad accogliere i visitatori con ancor più cordialità e affetto: piccoli doni, sorprese e assaggi di tipicità attendono infatti gli appassionati del bello sia nella giornata di sabato 30 che in quella di domenica 31 ottobre. Orari speciali di visite guidate del weekend 30 e 31 ottobre: ore 11 – 12 – 16 – 17:30 – 19. Si consiglia di prenotare il proprio biglietto o la propria visita guidata visitando il sito della mostra», fanno sapere gli organizzatori.