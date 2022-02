Sassoferrato: manca l’acciaio, slitta la riapertura della Berbentina

ASSOFERRATO – Mancano le materie prime, slitta di due mesi il cantiere sulla Berbentina, strada di collegamento vitale fra Fabriano e Sassoferrato. E che costringe i pendolari a percorrere strade alternative pericolose e con manto stradale sconnesso. Questo l’esito più significativo dell’incontro conoscitivo tra la CNA di Ancona e il neo eletto Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali. Il confronto, richiesto dall’associazione di categoria e presieduto dal Presidente territoriale Maurizio Paradisi, dal Direttore Massimiliano Santini e dal responsabile sindacale di Fabriano e Area Montana Marco Silvi, è stata l’occasione per un’opportuna conoscenza reciproca oltre che per un costruttivo scambio di vedute, in particolare sui temi della viabilità.

I ritardi

Il Direttore della CNA Santini ha sottolineato il valore e l’efficacia di mantenere un rapporto costante tra l’associazione di categoria e l’ente provinciale, al fine di poter affrontare nell’imminente futuro, in maniera sinergica e condivisa, i vari temi di competenza che riguardano la gestione del territorio provinciale. Il responsabile sindacale di Fabriano e Area Montana Silvi, facendosi portavoce del disagio che stanno vivendo diversi imprenditori dell’area del Sentino, ha quindi chiesto al Presidente Carnevali garanzie circa la riapertura del tratto della SP 16 Berbentina tra Fabriano e Sassoferrato, chiuso ormai da diversi mesi. «Purtroppo il Presidente della Provincia ha informato gli esponenti dell’associazione di categoria di un inevitabile ulteriore slittamento di circa 2 mesi, salvo altre scongiurabili complicazioni, sulla riapertura del tratto oggetto di manutenzione straordinaria a causa dei ritardi per il reperimento delle materie prime, in particolare per la consegna di alcune travi in acciaio». Su questo punto la CNA non ha potuto che esprimere forte disappunto per il mancato rispetto delle tempistiche precedentemente annunciate e ha chiesto al Presidente Carnevali di essere puntualmente informata sul nuovo crono programma dei lavori.