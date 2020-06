Sassoferrato: identificati i responsabili di un tentato furto

Si tratta di due cittadini romeni, 30enni, non residenti nel territorio fabrianese, ma in zona solo di passaggio e che avevano provato a rubare abiti per bambini per un valore di 500 euro. Il fatto era accaduto lo scorso novembre

SASSOFERRATO – Avevano provato a rubare abiti per bambini in un negozio di Sassoferrato per un valore di circa 500 euro. La proprietaria era riuscita a sventare il colpo, ma dei due responsabili si erano perse le tracce. L’acume investigativo dei carabinieri ha permesso, però, di identificare i due ladri e di denunciarli per tentato furto. Si tratta di due cittadini romeni, 30enni, non residenti nel territorio fabrianese, ma in zona solo di passaggio.

Nel novembre dello scorso anno, all’interno di un negozio di abbigliamento a Sassoferrato, erano entrati due uomini che, sperando di non farsi vedere, hanno iniziato a nascondere – per rubarli – molti capi di abbigliamento per bambini, maglie e pantaloni, per un valore complessivo di circa 500 euro. La titolare ha notato la presenza dei due 30enni nel reparto bambini ed ha iniziato a tenerli d’occhio, insospettendosi. Nonostante il massimo della circospezione, i furti di maglie e pantaloni, erano evidenti.

Quando i due uomini hanno provato a uscire dal negozio senza passare dalle casse, la titolare – con una buona dose di coraggio – ha provato a fermarli, intimandogli di fermarsi perché si era accorta del furto. I due romeni si sono affrettati a gettare in terra i capi e darsi alla fuga in modo fulmineo per non essere arrestati.

Subito dopo, la commerciante di Sassoferrato ha contattato i carabinieri della stazione della città sentinate. A questi ha consegnato i filmati delle telecamere presenti nel negozio e che i due ladri maldestri non avevano notato. È, quindi, partita l’attività investigativa, lunga e meticolosa. Sono stati acquisiti i filmati e estratti i frame migliori per risalire all’identità dei due ladri. Attraverso una serie di controlli incrociati, si è riusciti finalmente a dare un nome e cognome a entrambi i soggetti, due 30enni che nel novembre scorso erano di passaggio nel fabrianese, ma risiedevano altrove. I militari li hanno, dunque, denunciati per tentato furto.