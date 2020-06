Sassoferrato, dopo l’incidente le analisi: denunciato un 45enne

SASSOFERRATO – Esce di strada e viene soccorso. Si scopre poi che era ubriaco. È accaduto nel territorio del comune di Arcevia circa un mese fa. Finalmente le analisi hanno accertato lo stato alterato.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza, con aggiunta del ritiro temporaneo della patente di guida, a carico di un 45enne residente a Sassoferrato.

I fatti risalgono al mese scorso. Ad accertarli, i carabinieri della stazione della città sentinate, coordinati dalla Compagnia di Fabriano, e i sanitari del presidio ospedaliero regionale di Torrette di Ancona dove l’uomo è stato trasportato a seguito dell’incidente. Il tasso alcolemico era quasi il doppio di quanto consentito dall’attuale normativa.

Appena finito il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, un 45enne di Sassoferrato ha pensato bene di mettersi alla guida del proprio mezzo, un moto-scooter, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Peccato, però, che mentre si trovava lungo una strada nel territorio del comune di Arcevia, poco distante dal comune della città sentinate, ha avuto un incidente stradale. È uscito fuori strada, finendo in una scarpata.

È stato immediatamente soccorso e considerando il suo stato di salute fisico, i sanitari hanno optato per il trasporto in direzione dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Qui, i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli strumentali e diagnostici del caso, comprese le analisi del sangue al fine di rilevare l’eventuale presenza di alcol e/o sostanze stupefacenti. Il quadro clinico del 45enne è risultato abbastanza buono e poco dopo il suo arrivo, è stato dimesso.

Nei giorni scorsi, sono stati comunicati ai carabinieri della stazione di Sassoferrato i risultati delle analisi. È stata rinvenuta una concentrazione di alcol nel sangue quasi il doppio di quanto consentito dall’attuale normativa in vigore che fissa il limite per poter guidare a 0.5 g/l. I militari si sono presentati al domicilio del 45enne per notificargli la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per ritirargli temporaneamente la patente di guida.