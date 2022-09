Sassoferrato, incendio alla Ritrama e maltempo con esondazioni e smottamenti

SASSOFERRATO – Prima un incendio e poi il maltempo. Vigili del fuoco impegnati a Sassoferrato a causa di una serie di interventi in poco tempo. Si è iniziato intorno alle 13:30 di questo pomeriggio all’interno dello stabilimento della Ritrama, Gruppo Fedrigoni, per un incendio che si è sviluppato da un forno, un macchinario presente nel sito.

Intervento dei vigili del fuoco alla Ritrama

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto il rogo, anche se la produzione – per questioni di sicurezza – è stata interrotta dalle 13 alle 19 circa di oggi. A dare l’allarme i dipendenti stessi della ditta di produzione della carta. I vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano sono prontamente intervenuti, insieme ai colleghi di Arcevia e Jesi, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le apparecchiature coinvolte. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Maltempo

Dalle 19 in poi, il maltempo. Persone rimaste bloccate nelle abitazioni e che cercano rifugio nei piani più alti, allagamenti di seminterrati, un torrente esondato, alberi caduti, smottamenti di terreno e blackout. Forte ondata di maltempo che sta imperversando nel fabrianese, in particolare a Sassoferrato dove si registrano oltre 25 interventi e molte altre richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco di Fabriano e delle zone vicine.

Le richieste di intervento sono per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno, ma anche per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti. Un torrente è esondato e la forza dell’acqua ha invaso le campagne della zona e i residenti costretti a salire fin quasi ai solai superiori per trovare rifugio. Negli ultimi minuti sono arrivati e stanno intervenendo anche squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco.