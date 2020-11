Sassoferrato: finanziamento per l’Archivio storico

SASSOFERRATO – Il Comune di Sassoferrato ha partecipato al “Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione degli Archivi storici di Enti pubblici”. Il lavoro, “Ricognizione e catalogazione digitale del patrimonio documentale dell’Archivio storico comunale di Sassoferrato”, presentato dall’Ufficio Cultura e Turismo, si è aggiudicato un finanziamento pari a 4.000 euro, ottenuto con un ottimo punteggio, che permetterà di realizzare opere di valorizzazione dell’importante patrimonio culturale della città sentinate.

L’assessore alla cultura Lorena Varani esprime la sua soddisfazione e quella dell’intera Giunta, affermando che il riconoscimento, che si somma al finanziamento ottenuto per il progetto relativo al “Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura”, presentato come Biblioteca, attesta la qualità del lavoro svolto. «L’Archivio storico comunale di Sassoferrato conserva documenti datati a partire dal 1400 ed è un archivio molto ricco in quanto conserva un numero cospicuo di elementi e molti di pregio. I documenti sono mantenuti in un buono stato conservativo senza particolari danni né segni di umidità o bruciature, segno che l’Amministrazione locale da sempre ha rivolto la dovuta attenzione ai propri fondi e alla propria documentazione, frutto di una sensibilità particolare per ciò che riguarda la conservazione e la salvaguardia dei documenti», evidenzia l’assessore Varani. C’è quindi la volontà e l’intenzione, da parte dell’attuale Giunta, di mettere in atto azioni volte al riordino e alla valorizzazione dell’importante patrimonio posseduto.

Analogo finanziamento, sempre attraverso la vittoria del Bando regionale, è stato attenuto anche dall’Archivio storico di Fabriano. Il progetto presentato dall’ufficio Cultura e Turismo del Comune si è aggiudicato un finanziamento di quasi 4.000 euro grazie al bando per il sostegno di progetti per la valorizzazione degli Archivi storici delle Marche. «L’assegnazione di questo finanziamento, ottenuto con il punteggio massimo tra gli enti assegnatari, permetterà di realizzare opere di valorizzazione del nostro importante patrimonio culturale, e si affianca all’altro bando regionale per la “promozione della lettura”, recentemente vinto dalla Biblioteca di Fabriano», evidenziano dal comune di Fabriano.