Sassoferrato, un faro di cultura per il comprensorio. Ecco tutti gli eventi del weekend

Tante le manifestazioni in programma per catturare l'interesse di turisti e residenti: dalla XI edizione del Festival FacePhotoNews online a “Un Mare di Fossili” al Parco Archeologico del Sentinum

SASSOFERRATO – La vivacità in ambito culturale e turistico presente a Sassoferrato continua. Non si vuole rinunciare all’edizione 2020 del FacePhotoNews e si è deciso, nell’ottica del massimo rispetto delle normative in atto a causa della pandemia da Covid-19, di svolgere una delle più collaudate manifestazione interamente in modalità on line.

Oggi, 26 giugno, la cerimonia di inaugurazione ufficiale della XI edizione Festival FacePhotoNews inizierà alle 21, alla presenza del Presidente Massimo Bardelli, del Sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, di Roberto Rossi Presidente FIAF, di Silvano Bicocchi Direttore dipartimento Cultura FIAF e della fotografa Paola Fiorini.

Il programma prevede per domani dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:20, la presentazione del concorso XI Portfolio dello Strega III tappa di Portfolio Italia Gran Premio FujiFilm. Il giorno conclusivo, domenica 28 giugno dalle 9 alle 12:30, si prosegue con la presentazione delle fotografie in concorso per XI Portfolio dello Strega III tappa di Portfolio Italia Gran Premio FujiFilm e alle 15 la riunione della Giuria Portfolio dello Strega – Intorno a noi. Il Presidente della giuria sarà Massimo Mazzoli.

La proclamazione dei vincitori di questa edizione online è in calendario per le 19 di domenica, 28 giugno. Si conosceranno prima il vincitore categoria Fotografia singola e il vincitore tema “Intorno a noi”. Successivamente, infine, saranno proclamati i vincitori del concorso XI Portfolio dello Strega e “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”.

Non è la sola iniziativa in programma in questo ultimo fine settimana di giugno. Oggi, dalle 21:30 alle 23:30, la cooperativa Happennines ha organizzato la manifestazione “Un Mare di Fossili” al Parco Archeologico di Sentinum: «Il geologo Pierluigi Stroppa accompagnerà gli avventori in un affascinante viaggio nella storia geologica dell’Appennino con suggestive immagini di vita del passato ed esemplari dal vero», anticipano gli organizzatori.

Domani, sarà la volta della “Notte Romantica”, una giornata all’insegna di arte, natura, passeggiate, contest fotografici e tanto altro ancora e, grazie all’attiva collaborazione dei bar e ristoranti locali, si potranno gustare aperitivi a tema e cene con menù dedicati in un’ambientazione unica e suggestiva. In programma, fra le altre iniziative, l’incantevole passeggiata sotto la Rocca dal tema: “Cerca la romantica location e scatta il selfie, poi condividilo con l’hastag: #baciamisottolarocca. Dalle 17 alle 21, su prenotazione si potrà usufruire della visita guidata al Mam’s Galleria d’Arte Contemporanea e mostra “Legami” di Juri Lorenzetti – foto contest “Legami”. Alle 21:30 “Notte Romantica a Sentinum” nella suggestiva cornice del Parco Archeologico, visita guidata in notturna, su prenotazione, massimo 10 persone. A seguire dall’interno dell’antica città romana, l’evento propone l’osservazione astronomica in presenza di un astrofilo, per ammirare stelle e costellazioni.

Domenica, infine, continuano le riaperture dei musei di Sassoferrato. È la volta del museo delle Arti e Tradizioni Popolari e del Mulino della Marena a partire dalle 17. Un accompagnatore guiderà i turisti lungo un percorso a più tappe per rivivere nei racconti la storia delle famiglie artigiane sassoferratesi. Per tutte le iniziative ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti. Ritorno alla normalità per il Museo Archeologico, la Pinacoteca e punto IAT che saranno aperti, a partire da domani, tutti i giorni della settimana con orario 10-13 e 15:30-18:30.