Sassoferrato: Elisabetta Boldrini si è aggiudicata il titolo di “Desiderio vincitore”

SASSOFERRATO – «Vorrei guardare il mondo con gli occhi di un bambino e saper ascoltare come un vecchio», con questo pensiero Elisabetta Boldrini, si è aggiudicata il titolo di “Desiderio vincitore” nell’ambito dell’iniziativa “Il Borgo dei desideri” promossa dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia di cui Sassoferrato fa parte. Oltre ad affidare il proprio desiderio ad una stella cadente, l’iniziativa prevedeva di scriverlo su un foglietto e metterlo in un pozzo, una fontana o in un altro luogo “magico”, che per Sassoferrato era stato individuato nella Rocca di Albornoz.

Il premio

Il desiderio, selezionato dall’apposita giuria locale – composta da: il Sindaco Maurizio Greci, il Presidente della ProLoco Alberto Albertini, la coordinatrice del gruppo di lettura “Libera-mente insieme” Rosalba Righi e il vicepresidente della ProLoco Brunella Savelli – è stato inviato, come da regolamento all’Associazione Borghi più belli d’Italia a Roma. La commissione nazionale ha quindi votato come vincitore il desiderio inviato da Sassoferrato e l’autrice del desiderio, Elisabetta Boldrini, che ha ottenuto il riconoscimento insieme al premio previsto, un cofanetto SmartBox dei Borghi più belli d’Italia, valido per un weekend di 2 notti per due persone in camera doppia o matrimoniale e la possibilità inoltre di usufruire della prima colazione e di due attività a piacere da svolgere nel borgo scelto dalla vincitrice per il soggiorno. Elisabetta Boldrini, come afferma chi la conosce, «è una persona solare, sensibile e attenta al sociale e alle tematiche dello sviluppo e valorizzazione del nostro territorio. Sempre pronta a partecipare a questo genere di iniziative. E potrà quindi apprezzare un weekend da ospite speciale in uno dei Borghi più Belli d’Italia», commentano dall’Amministrazione comunale di Sassoferrato.