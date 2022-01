Sassoferrato: eletto il nuovo sindaco e il nuovo consiglio dei ragazzi

SASSOFERRATO – Si sono svolte, nella sala consiliare del Comune di Sassoferrato, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Municipale della Ragazze e dei Ragazzi, organo di consultazione giovanile e importante esperienza educativa capace di rendere i ragazzi sempre più soggetti attivi della vita democratica della nostra comunità. Mattia Fiorucci Monaldi, proclamato Primo cittadino junior. Gli eletti si incontreranno periodicamente per discutere delle varie tematiche della città e sperimentare un progetto concreto di partecipazione su temi come l’ambiente, il tempo libero, la sicurezza, la scuola, lo sport, la cultura e la solidarietà. Il primo cittadino Maurizio Greci, ha dato il via ai lavori dell’Assemblea ringraziando tutti i presenti e sottolineando l’importanza della partecipazione dei giovani alla vita della nostra cittadina.

I consiglieri eletti in rappresentanza delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria e delle classi 1° – 2° e 3° della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi scolastici di Piazzale Partigiani del Monte Strega e di Viale Roma, si sono presentati all’Assise e sotto la guida della prof.ssa Anna Vitaletti, referente, del progetto per l’Istituto Comprensivo Statale, che ha coordinato le preliminari operazioni di voto, sono giunti alla proclamazione di Mattia Fiorucci Monaldi, quale Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, che prenderà il posto dell’uscente Matteo Barbaresi per il prossimo biennio operativo. Questi, in ordine alfabetico, i nomi dei componenti del nuovo Consiglio: Diego Beciani, Lavinia Beciani, Maya Burani, Viola Carbonari, Alessia Cuordileone, Flaminia De Carolis, Martina Di Raimondo, Diego Di Tommaso, Aron Fata, Mattia Fiorucci Monaldi, Nikolas Edward Giuliani, Niccolò Marchesi, Sibilla Minardi, Francesco Pistola, Alessio Sabbatini, Sen Bo Wu. A tutti loro, a partire dal Primo cittadino junior, gli auguri di buon lavoro e la richiesta per far pervenire proposte e progetti, da parte del Sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci.