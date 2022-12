SASSOFERRATO – Attività di controllo e di formazione sul territorio. Continua, senza sosta, l’operatività delle forze dell’ordine di Fabriano e del comprensorio per prevenire qualsiasi tipologia di reato e far aumentare, quindi, anche la percezione di sicurezza dei cittadini. In modo particolare i carabinieri stanno affiancando al consueto servizio di presidio territoriale, una serie di incontri per “formare” i cittadini a difendersi dalle truffe. Dopo l’incontro alla chiesa della Misericordia a Fabriano, questa volta è stato il turno di un convegno a Sassoferrato. L’iniziativa si è svolta lunedì pomeriggio in via Verdi, presso il circolo per gli anziani della città sentinate. Presenti anche il sindaco, Maurizio Greci, il comandante della Stazione locale, luogotenente Matteo Prencipe, e oltre 50 residenti. Nel corso dell’incontro sono stati forniti consigli utili su come difendersi dai furti recentemente avvenuti anche a Sassoferrato e dalle truffe online che hanno visto coinvolti molti abitanti della zona. «Aiutateci ad aiutarvi», lo slogan dell’incontro che ha fornito le buone prassi da seguire, come segnalare movimenti e/o persone sospette, al non comunicare in tempo reale sui social i propri spostamenti, per quel che riguarda soprattutto la prevenzione nell’ambito dei furti in appartamento. Per le truffe, invece, si è fatto riferimento a non credere a persone che si qualificano come impiegati delle utenze elettriche e del gas, «soprattutto se chiedono soldi. E verificate prima il possesso del tesserino». Lo stesso dicasi per telefonate «con le quali si viene informati di incidenti che coinvolgono vostri familiari e conseguente richiesta di soldi. Accertatevi prima». Infine, per le truffe online, «massima attenzione all’utilizzo dei social e a mail sospette anche se sembrano provenire dalle vostre banche. Nel dubbio, contattate sempre la fonte e le forze dell’ordine», alcuni dei consigli ribaditi durante la serata. Tutte informazioni utili che sono state approfondite durante il successivo dibattito con i presenti, molto vivace e partecipato.

I controlli

Come detto, accanto all’attività, prosegue il servizio di controllo territoriale per prevenire qualsiasi tipologia di reato e il fenomeno dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto alla guida. Nei giorni scorsi, infatti, sempre a Sassoferrato, i militari dalla Stazione locale, hanno identificato e, successivamente, denunciato un 44enne del posto o per guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest ha fornito un valore oltre 1,9 grammi su litro, quasi quattro volte rispetto al limite massimo consentito dall’attuale normativa. Oltre alla denuncia, i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida, posto sotto sequestro l’automobile ed elevata una sanzione amministrativa.