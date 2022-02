Sassoferrato: compra online modellini di treno da collezione, ma è una truffa. Denunciato 50enne

FABRIANO – Tre denunce da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, comminate nel corso degli ultimi giorni. La prima riguarda una truffa ai danni di un uomo di Sassoferrato, le altre, invece, nel corso dei controlli notturni per le vie della città della carta.

Le denunce

Un 50enne del Veneto è stato denunciato per truffa. A cadere nella trappola un 34enne residente a Sassoferrato che acquista, in un sito specializzato, alcuni modellini di treno da collezione. Dopo una veloce trattativa, il sassoferratese ha effettua un bonifico da 290 euro convinto di aver fatto un buon affare. Ha atteso i tempi tecnici affinché la consegna venisse effettuata. Ma, invece, neppure l’ombra dello stesso. Il pacco non è mai arrivato. Ha riprovato a contattare il venditore, ma anche in questo caso un buco nell’acqua. Quindi, l’amara constatazione, era stato truffato. Il 34enne si è recato nella Stazione dei carabinieri della città sentinate per segnalare l’accaduto. I carabinieri, attraverso una complessa attività di indagine, sono riusciti a risalire all’autore della truffa. Si tratta di un 50enne del Veneto che è stato denunciato.

Le altre due denunce, invece, sono seguite a dei controlli effettuati a Fabriano durante le ore serali. Si tratta di due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un 46enne fabrianese viaggiava, in via Dante, con andatura particolare ed è stato fermato per un controllo. L’alcoltest ha dato un valore superiore a quota 2 grammi su litro, oltre quattro volte il consentito. In seguito, in prossimità della stazione ferroviaria un 30enne di Fabriano è stato fermato dai carabinieri: anch’egli aveva un tasso alcolemico sopra 2 grammi su litro, come evidenziato dall’etilometro. Per entrambi, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e il mezzo affidato a persona di fiducia.