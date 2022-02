Sassoferrato, Cna e Confartigianato in sostegno delle mostre cittadine

Presso il MAM'S la mostra "UNIKA. L'arte della Val Gardena fra tradizione e avanguardia". I rappresentati di Cna e Confartigianato: «Siamo venuti a far visita all'esposizione in segno di sostegno»

SASSOFERRATO – Cna e Confartigianato insieme in sostegno delle iniziative culturali a Sassoferrato. «Lo scorso 21 gennaio, presso il MAM’S, è stata inaugurata la mostra dal titolo “UNIKA. L’arte della Val Gardena fra tradizione e avanguardia”. Siamo venuti a far visita all’esposizione in segno di sostegno», confermano Marco Silvi e Federico Castagna, rispettivamente segretari di Cna e Confartigianato di Fabriano. Le due associazioni di categoria locali sono particolarmente impegnate, tra le altre questioni, nella valorizzazione di percorsi turistici volti ad incrementare l’attrattività di tutta l’area montana e nella riscoperta dell’arte artigiana nel comprensorio fabrianese, anche mediante la riapertura di vere e proprie “botteghe artigiane”.

«La mostra in questi giorni ospitata al MAM’S rappresenta un naturale trait d’union tra questi intenti, andando ad arricchire l’offerta turistica invernale del territorio attraverso l’esaltazione dell’artigianato artistico, arte che accomuna tanto la storia della Val Gardena quanto quella dell’intero comprensorio fabrianese», evidenziano.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 marzo presso il Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato tutti i sabati e domeniche pomeriggio dalle 15.30 alle 18:30.

Le dichiarazioni di Cna e Confartigianato

«Ammirare queste affascinanti opere frutto della prestigiosa manualità dei Maestri della Val Gardena ci ricorda il grande valore materiale e comunicativo dell’artigianato artistico. Ospitare per la prima volta questa mostra nel territorio dei Mastri Cartai non può che generare una virtuosa connessione tra assolute eccellenze. Da ciò l’imperativo, che la CNA fa suo e sul quale lavora in rete con il tessuto sociale ed imprenditoriale, di continuare a difendere e far accrescere lo straordinario quanto unico patrimonio artigiano della nostra terra», ha concluso il segretario Cna di Fabriano Marco Silvi.

«Confartigianato da sempre pone grande attenzione alla sinergia tra territori, un modello di collaborazione fortemente voluto dal Segretario Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino Marco Pierpaoli. Questa esposizione connette due massime espressioni di qualità artigiana. Dobbiamo si valorizzare il turismo, ma non possiamo prescindere dalla qualità dei nostri prodotti perché è dalla qualità stessa che nasce il principale fattore attrattivo verso tutti coloro che vengono a visitare le nostre zone. Iniziative come questa vanno assolutamente nella giusta direzione e come associazione di categoria le sosteniamo con convinzione e partecipazione», ha chiosato Federico Castagna, Segretario Confartigianato Fabriano.