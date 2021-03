Sassoferrato, la pandemia non ferma il caffè Alzheimer: gli incontri si trasferiscono online

Tre appuntamenti a settimana per andare incontro alle esigenze dei malati e dei loro familiari, per parlare di benessere cognitivo, relazionale e fisico

SASSOFERRATO – Le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19 che hanno interessato tutti i settori non hanno risparmiato ovviamente le persone con particolari problemi e i pazienti più fragili, pensiamo ad esempio ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. L’Associazione Alzheimer presente a Sassoferrato si è impegnata e attivata per continuare a garantire il supporto ai familiari delle persone con demenza, trasferendo sul web alcune delle attività ed imparando nuovi sistemi di comunicazione e di assistenza.

«L’esplosione dell’emergenza sanitaria, tra restrizioni e bisogno di proteggersi, – spiegano gli operatori dell’associazione di volontariato Alzheimer Marche di Sassoferrato – ha determinato ancora più difficoltà per le famiglie con malati di demenza o Alzheimer. Di fronte all’impossibilità di svolgere in presenza le attività dei “Cafè Alzheimer”, si è provveduto a riorganizzare in modalità online un nutrito programma di iniziative, pensate con l’obiettivo di essere di sostegno anche a distanza, per non lasciare soli i malati, i loro familiari e i caregiver, programma di iniziative che ha ottenuto anche il patrocinio dell’Inrca di Ancona».

Particolarmente attivo e presente il gruppo Alzheimer Marche sentinate che, con il patrocinio del comune di Sassoferrato, propone anche nel territorio le iniziative online. Si tratta di un ciclo di incontri telematici gratuiti rivolti a persone con una diagnosi di demenza e ai loro familiari. Gli incontri si svolgeranno su Zoom tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a partire da questo mese di marzo e si occuperanno rispettivamente di proporre attività volte alla stimolazione cognitiva di persone con diagnosi di demenza; attività di condivisione ed informazione rivolte ai familiari e attività motoria (ginnastica dolce) per familiari e persone con diagnosi di demenza.

In particolare, tutti i lunedì a partire dalle 15 si parlerà di benessere cognitivo; tutti i mercoledì, sempre alle 15, si parlerà di benessere relazionale; tutti i venerdì, sempre alle 15, si parlerà di benessere fisico.