Sassoferrato: avviate tre borse lavoro per diplomati/laureati disoccupati over 30

SASSOFERRATO – Il Comune di Sassoferrato ha aderito all’iniziativa regionale Por Marche Fse 2014/2020 a favore di diplomati e laureati over 30 disoccupati e si è attivato per richiedere tre figure professionali. Il progetto è stato approvato e sono state assegnate le tre figure professionali selezionate nell’ambito delle tre Aree di intervento richieste e precisamente: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico; Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali; Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo.

Le borse della durata di 9 mesi ciascuna, per 25 ore settimanali, rispondono sia al bisogno del borsista di inserirsi nel mercato del lavoro sia a quello del soggetto ospitante di reperire e ospitare una figura professionale coerente con i propri fabbisogni occupazionali e organizzativi. Le tre nuove forze lavoro, supportate dai relativi tutor individuati tra i dipendenti delle aree di riferimento e coordinate da Responsabile dell’Area 1- Amministrativa hanno, quindi, preso servizio il primo ottobre in sinergia con gli uffici preposti.

«Un’occasione importante per coloro che sono stati espulsi dal mondo del lavoro visto il perdurare della crisi occupazionale nel comprensorio fabrianese», evidenziano dal comune di Sassoferrato. Le tre nuove figure di borsisti saranno integrate, per la durata del progetto, in attività di riferimento per i settori prescelti. Si spera, anche in questo modo, di fornire una professionalità spendibile, al termine dei nove mesi, nel mercato del lavoro. Soprattutto per quel che riguarda i settori indicati dal Comune di Sassoferrato, vale a dire l’attuazione di progetti di Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico; Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali; Attività specialistiche e ad alto contenuto innovativo.