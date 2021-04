Sassoferrato: l’associazione Alzheimer Marche vicina, in remoto, a malati e famiglie

SASSOFERRATO – L’Associazione Alzheimer Marche, sezione di Sassoferrato, con l’obiettivo di garantire la continuazione della propria mission secondo i principi e le motivazioni di sempre, propone dal marzo scorso il nuovo progetto online Benessere.

«Dare supporto ai caregiver, favorire l’invecchiamento attivo e contrastare il decadimento cognitivo: oggi tutto ciò è possibile partecipando ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16 ai nostri incontri su piattaforma Zoom», fanno sapere gli organizzatori che si stanno reinventando in un periodo dominato dalla pandemia da Coronavirus.

Benessere è il progetto 2.0 «che vuole ricreare esattamente lo stesso clima gioviale, allegro e amichevole a cui tutti (operatori, caregiver e partecipanti) si sono abituati durante gli incontri in presenza organizzati a Sassoferrato nel corso degli ultimi anni». Il lunedì le psicologhe Serena Covanti e Valentina Mercanti conducono benessere emotivo: il ciclo di incontri di stimolazione cognitiva. Il mercoledì agli incontri di benessere relazionale intervengono professionisti che trattano temi di attualità, danno suggerimenti di gestione e supporto ai familiari nella quotidianità e nel disbrigo di pratiche e gestioni amministrative. Il venerdì è il giorno del benessere fisico dedicato alla ginnastica dolce con Lorenzo Pierpaoli.

«Già dopo pochi incontri di conoscenza reciproca, i partecipanti agli incontri di “Benessere Cognitivo” sono entrati nel vivo della (sana) competizione che si disputerà a colpi di like. Divisi in due formazioni rivali, ispirandosi alla visione di un quadro di vita contadina, la squadra de “I misticanza” e dei “Nojaltri” si sono battute lealmente a colpi di espressioni dialettali. La fantasia dei partecipanti, che non ha conosciuto limiti, così come le influenze di dialetti provenienti da città lontane tra loro, ha portato alla creazione di due racconti agresti che sono pubblicati sulle pagine Facebook Associazione Alzheimer Marche ODV e Amici Caffè Alzheimer Sassoferrato», evidenziano gli organizzatori, invitando tutti a partecipare e votare la squadra preferita.