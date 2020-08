Sassoferrato, arrivati i nuovi arredi per le scuole cittadine

L'amministrazione comunale, in vista della ripartenza dell'anno scolastico, è al lavoro per garantire un rientro in classe a settembre in piena sicurezza, nel rispetto delle misure anti-covid

SASSOFERRATO – Riavvio in sicurezza del nuovo anno scolastico a Sassoferrato. Non ci sono problematiche legati agli spazi, sono stati acquistati banchi singoli e si sta provvedendo a capire come garantire i servizi mensa e trasporti.

Ferragosto di lavoro per l’Amministrazione comunale di Sassoferrato. E ci sono solo buone notizie per tutte le famiglie degli alunni delle tre scuole cittadine: le scuole primarie e secondaria di primo grado. A comunicarlo, il sindaco Maurizio Greci.

«Siamo al lavoro da luglio per garantire che tutte le misure di sicurezza siano pronte per l’avvio del nuovo anno scolastico e, quindi, evitare che possa esserci una nuova fase della pandemia da covid-19», evidenzia il primo cittadino sentinate che conferma l’avvenuto acquisto e la consegna già effettuata per quel che riguarda gli arredi scolastici. Sono infatti stati acquistati dei nuovi banchi monoposto da destinare ai tre plessi scolastici. «Tale acquisto, unitamente al positivo esito delle verifiche in ordine alle volumetrie degli ambienti destinati alla didattica e alla refezione scolastica, garantiranno il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle normative vigenti e, pertanto, la ripresa delle attività secondo le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica».

Si è inoltre provveduto all’acquisto, destinato prevalentemente alla scuola materna “Rodari”, di nuovi arredi per l’allestimento degli spazi esterni al plesso, al fine di garantire quanto più possibile l’utilizzo delle aree destinate alle attività educative all’aperto, in linea con le direttive fornite al riguardo in relazione alla didattica dedicata alla fascia 0-6.

Per quel che concerne il trasporto scolastico, l’Amministrazione comunale è impegnata nei necessari confronti. Lo stesso dicasi per la ripresa del servizio di refezione, ponendo particolare attenzione alle regole introdotte in ordine alle procedure di preparazione e presentazione dei pasti. Sono, infine, in corso valutazioni per la definizione degli ulteriori servizi connessi al riavvio dell’attività scolastica e, segnatamente, l’assistenza a bordo dei mezzi di trasporto e il servizio di accoglienza prescolastica.