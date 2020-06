FABRIANO – In regalo al Comitato della Croce rossa sezione di Fabriano un sanificatore da parte del Rotary Club di Fabriano. Il ringraziamento del presidente del comitato cittadino della Cri, Claudio Alianello. Due forme di solidarietà e servizio che si sono idealmente incontrate per far scaturire valore aggiunto per tutta la città di Fabriano: da una parte il Rotary club con lo spirito di servizio; dall’altra la Croce Rossa che fa dell’attenzione al malato, uno dei suoi punti di forza.

«Già da alcune settimane la Presidente del Rotary Club di Fabriano, Patrizia Salari ha consegnato alla Croce Rossa di Fabriano un ozonizzatore per sanificazione ad alto livello, dono nato dalla generosità dei membri del club cittadino. Il macchinario sanitario, dal costo importante, è un dispositivo essenziale per chi come noi svolge attività di trasporto malati e di 118 notturno».

Una necessità nei tempi della pandemia da covid-19. «Ne avevamo davvero bisogno: sia per tutelare i malati trasportati che per i volontari che si trovano a operare in ambulanze dove la carica batterica deve essere controllata ed abbattuta costantemente la fine di garantire la salubrità prevista per legge. E ciò anche per le divise indossate», evidenzia il presidente Alianello.

In pratica l’ozono prodotto dal macchinario si aggiunge ai prodotti chimici/sanitari, da sempre utilizzati in ambulanza o in sede, garantendo sia un abbattimento maggiore della carica batterica che una totale sanificazione dell’ambiente in cui viene utilizzato.

La solidarietà non conosce confini, anzi fa in modo che tutto venga messo a disposizione di tutti. «Per questo, con la spirito che muove la Croce Rossa, abbiamo pensato di “regalare” la sanificazione dei mezzi delle forze dell’ordine di Fabriano e stiamo già provvedendo con i mezzi del Commissariato di Pubblica sicurezza e della Polfer», conclude il Presidente del Comitato di Fabriano della Cri, Claudio Alianello.