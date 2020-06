San Giovanni Battista a Fabriano, fra festeggiamenti religiosi e infiorate artistiche

FABRIANO – Fabriano si appresta a festeggiare il suo Santo Patrono, San Giovanni Battista, domani 24 giugno. E sarà una festa diversa in epoca di pandemia da Covid-19.

Per la prima volta, da quando è stato istituito, la giornata festiva non si concluderà con il tradizionale bagno di folla in piazza del Comune per l’attesissima Sfida del Maglio, evento conclusivo del Palio che decreta il fabbro più bravo nel fare issare – per primo – il Gonfalone della propria Porta di appartenenza. Quest’anno, come si sa, l’edizione XXVI è stata annullata per motivi di sicurezza.

Ma questo non vuol dire che il Santo Patrono di Fabriano non sarà onorato e festeggiato. Anzi. Si parte con i festeggiamenti religiosi che prevedono per domani, 24 giugno, le celebrazioni delle Sante Masse in orari festivi.

Vale a dire, la mattina alle 9:30 e alle 11:15, all’interno del chiostro di San Venanzio. Nel pomeriggio, alle 18, si riaprono le porte della Cattedrale di Fabriano, San Venanzio, per la celebrazione della Santa Messa solenne che sarà concelebrata dall’Amministratore Apostolico mons. Francesco Massara, vescovo della Diocesi di Camerino-San Severino. Saranno presenti le autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti dell’Ente autonomo che gestisce il Palio di San Giovanni Battista e i Priori delle quattro Porte della città: Borgo, Cervara, Piano e Pisana. Per le norme di sicurezza richieste per le celebrazioni liturgiche nei tempi della pandemia da Coronavirus, dentro la chiesa potranno prendere posto solo 120 persone, così da rispettare le norme per il distanziamento sociale.

Gli organizzatori del Palio, però, hanno voluto dare un segno importante della loro presenza. Un gruppo di bambini della parrocchia della Cattedrale, infatti, preparerà all’interno della chiesa una piccola infiorata artistica, frutto del laboratorio con i maestri infioratori cui hanno partecipato durante l’anno al termine del catechismo settimanale. Infine, proprio i maestri infioratori delle quattro Porte di Fabriano hanno previsto, in piazza San Giovanni Paolo II, una loro infiorata artistica che, come sempre, sarà un capolavoro.