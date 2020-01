Salvo l’ambulatorio medico a San Giovanni di Fabriano

Appaltati i lavori per rendere idonei i locali dell'ex scuola. Una buona notizia per i residenti, che altrimenti rischierebbe l'interruzione del servizio

FABRIANO – Un ambulatorio medico nella frazione San Giovanni di Fabriano. I locali scelti sono quelli dell’ex scuola. Appaltati i lavori per rendere idoneo l’edificio ed effettuare la relativa manutenzione. Una buona notizia per i residenti visto che il servizio era a rischio.

L’ex scuola elementare della frazione di San Giovanni di Fabriano è attualmente utilizzata come sede di seggio per le varie elezioni politiche. Nel fabbricato sono stati effettuati interventi per il ripristino di alcuni locali e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento.

Secondo l’amministrazione comunale, al piano terra c’è la possibilità di adibire un locale ad ambulatorio medico. E questo perché nella frazione attualmente l’attività del medico viene svolta in locali della parrocchia che a breve non saranno più disponibili.

Uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale intende portare avanti è quello di sostenere e valorizzare i piccoli centri rurali cercando di arginare il fenomeno dello spopolamento anche a causa della mancanza dei servizi. E, certamente, la sospensione dell’attività medica non andrebbe in questa direzione. Da qui, quindi, la decisione di provvedere ad alcuni interventi di manutenzione consistenti: la realizzazione di una parete in cartongesso per la creazione dell’ambulatorio; la realizzazione di una controsoffittatura sul soffitto del locale e del corridoio; la demolizione e il rifacimento di una parte dell’intonaco rovinato; la tinteggiatura dei locali.

Tutte spese che dovrebbero aggirarsi poco sopra i 5 mila euro secondo quanto stabilito dagli uffici del comune di Fabriano preposti.

Per accelerare tutto l’iter sono state interpellate per le vie brevi due imprese della zona. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso del 18 per cento, è stata la ditta Color Marche di Marchegiani Costantino & C. Snc con sede a Cupramontana, che effettuerà i lavori di adeguamento e manutenzione dei locali individuati per ospitare l’ambulatorio medico, per un corrispettivo pari a 4.309,60 euro.

Così facendo, si doterà la frazione di Fabriano di un servizio che, si spera, possa non far spopolare il suggestivo centro rurale.