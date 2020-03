Ruba pesce surgelato e scatolette di tonno nei supermercati, arrestato un 52enne

Si tratta di un 52enne residente a Fabriano, sorpreso dai carabinieri di Cerreto D'Esi con merce rubata nascosta nel giubbotto e in automobile

FABRIANO – Ruba in alcuni supermercati di Fabriano e comprensorio, arrestato 52enne residente in città, C.S., attualmente disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, con l’accusa di furto aggravato continuato.

Arresto convalidato nella mattina di oggi, 2 marzo, dai giudici del Tribunale di Ancona, dopo l’operazione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Sabato mattina scorso, 29 febbraio, il 52enne si è recato all’interno di un supermercato in piazza Matteotti a Cerreto D’Esi. Ha iniziato ad aggirarsi per le varie corsie con un atteggiamento che non è sfuggito ai dipendenti dell’esercizio commerciale, anche perché avevano già notato l’uomo il giorno prima fra le varie corsie e avevano il sospetto che potesse trattarsi di un ladro.

Spinti da questo sospetto, hanno allertato le forze dell’ordine, nello specifico i carabinieri della stazione di Cerreto D’Esi coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano. I militari hanno atteso che il 52enne finisse di fare la spesa e uscisse dal supermercato. Quindi, lo hanno fermato chiedendogli i documenti di identità e lo scontrino. È emerso che a fronte di una spesa regolarmente pagata pari a 5 euro, nascoste all’interno delle tasche del giubbotto aveva delle confezioni di pesce surgelato, ovviamente non pagate. Il tutto per un valore complessivo di 30 euro.

I carabinieri hanno deciso di approfondire le indagini, perquisendo l’automobile del 52enne di Fabriano, parcheggiata poco distante dall’ingresso del supermercato di Cerreto D’Esi. Una giusta intuizione visto che all’interno dell’auto, i militari hanno trovato altra merce presumibilmente rubata. Si tratta di sedici scatolette di tonno e sette confezioni di shampoo, per un valore complessivo di circa 40 euro.

Dall’attività investigativa sarebbe emerso che questi ultimi acquisti a scrocco erano stati asportati da un altro supermercato di Cerreto D’Esi. Quindi, altra merce non pagata. Da qui, quindi, la denuncia a carico dell’uomo per furto aggravato continuato. Arresto convalidato nella mattinata di oggi dai giudici del Tribunale di Ancona.