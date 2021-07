Il Rotary Club di Fabriano premia la Protezione civile e nomina il nuovo Presidente

FABRIANO – Il Rotary Club di Fabriano ha celebrato la conclusione dell’anno sociale con la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne in cui il presidente uscente, Maura Nataloni, ha ceduto il “martelletto” al nuovo presidente: Mario Ciappelloni. La past president, dopo aver ripercorso le tante attività messe in campo nonostante la pandemia da Coronavirus, ha voluto ringraziare tutti i soci per il sostegno e la collaborazione. «Questa esperienza mi ha arricchito. Vivere il Rotary in questo periodo mi ha fatto comprendere che il nostro sodalizio serve a migliorare le vite degli altri. Ho imparato che le difficoltà ci rendono forti, soprattutto se si affrontano insieme, mettendo a disposizione la nostra professionalità. Abbiamo provato il senso dell’amicizia. Ora il mio augurio a Mario Ciappelloni, guardando a un futuro di valori, di realizzazione degli obiettivi rotariani attraverso i talenti umani che sono la nostra forza», ha concluso la Nataloni.

Mario Ciappelloni

I riconoscimenti

Il neo presidente Mario Ciappelloni ha assicurato continuità con la presidenza precedente e massimo sostegno a iniziative di grande valenza come il Progetto Allegretto, che ha consentito di realizzare una ricostruzione virtuale dell’abside della Cattedrale di San Venanzio a Fabriano. «Punteremo molto sui giovani e speriamo che possiamo tornare a riunirci in presenza in modo più frequente per tornare a scambiare idee, per agire e apportare cambiamenti positivi e duraturi nella comunità», le parole di Ciappelloni. Prima di concludere il passaggio del martelletto, sono stati consegnati gli attestati presidenziali a: Michela Ninno, Graziella Pacelli, Benedetta Gandini, Bernardino Giacalone, Edgardo Verna, Giampaolo Crivellaro, Fabrizio Balducci, Antonio Balsamo, Gabriele Alfonsi, Enrico Cimarra. Quindi, il conferimento della massima onorificenza rotariana, il Paul Harris, alla Protezione Civile e ai past president: Patrizia Salari, Piero Chiorri, a Fabio Biondi e Paolo Montanari. Infine, la presentazione dei nuovi soci: Paolo Giuseppetti, Antonio Balsamo, Fabrizio Balducci, Fausto Burattini, Chiara Fedeli, Matteo Cerlesi e Galliano Crinella.