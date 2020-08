Ritorna positivo al Covid-19 dalla vacanza in Grecia: quarto caso a Fabriano

Una nuova persona positiva al coronavirus, di rientro da uno dei Paesi a rischio per cui è obbligatorio il tampone. Crescono le persone in quarantena e isolamento fiduciario

FABRIANO – Quarto caso di Covid-19 a Fabriano, non legato ai precedenti tre. In questo caso, infatti, si tratta di una persona che è stata in vacanza in Grecia. Al rientro è stata sottoposta a tampone risultandone positiva. «Nuovo contagio di ritorno da una vacanza in Grecia. La campagna di tamponi che coinvolge chi sta rientrando da vacanze nei Paesi considerati a rischio, Grecia, Malta, Croazia e Spagna ha fatto registrare il quarto caso di positività. Ricordiamo che è obbligatorio sottoporsi a tampone nel momento in cui si rientra da questi paesi», l’annuncio del sindaco Gabriele Santarelli nel post di questo pomeriggio, 18 agosto, sulla propria pagina di Facebook.

Negli ultimi dodici giorni, dunque, a Fabriano si sta assistendo a una nuova fase di pandemia da coronavirus. Ben 4 casi. I primi tre sono due ragazzi sulla trentina, amici, e una donna parente del secondo caso positivo. Dunque, un “focolaio” ben circoscritto e definito.

A questi si aggiunge, oggi, una nuova persona positiva di rientro da una vacanza in Grecia. Pochi i particolari forniti. L’unica certezza è che il tampone è stato effettuato a Fabriano e che l’esito è stato positivo.

I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 95 i casi positivi al Covid-19: 84 guariti e, purtroppo, sette decessi, oltre ovviamente agli attuali quattro positivi al coronavirus.

Per quel che riguarda, infine, le quarantene crescono in modo esponenziale. Infatti, sono circa 60 i residenti nei cinque comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico – che sono in isolamento fiduciario, compresi una trentina in quarantena a seguito dei nuovi casi positivi al Covid-19 a Fabriano.

Considerando questa situazione, alla Asp di Fabriano si è deciso di innalzare la soglia di attenzione nelle visite agli anziani e la Protezione civile ha riaperto il centro operativo comunale per seguire i positivi e le persone in quarantena e in isolamento fiduciario, circa una quarantina.