Ritardi ricostruzione, il sindaco di Fabriano risponde alla Lega: «Stiamo riorganizzando il concorso»

FABRIANO – «La Lega a Fabriano dimostra profonda ignoranza sul tema dei concorsi pubblici, il che non mi stupisce». Questo l’incipit della replica del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, all’intervento del coordinatore e il vice, Fabio Bernacconi e Danilo Silvi, in merito ai ritardi per la ricostruzione post sisma dell’agosto-ottobre 2016. I due esponenti leghisti avevano invocato un concorso per lenire gli effetti della disoccupazione in città e nel comprensorio. E, quindi, rafforzare l’ufficio Tecnico comunale «su cui gravitano tra i 20-25 milioni di euro di lavori fermi», le loro parole.

Non si è fatta attendere la risposta da parte del Primo cittadino di Fabriano. «Non mi stupisce che non provino alcuna vergogna nel dimostrare la loro ignoranza semplicemente perché è una ignoranza inconsapevole, ossia la più pericolosa. Nel loro comunicato si chiedono come mai non si facciano concorsi ignorando che due DPCM hanno bloccato le procedure concorsuali prima a marzo e poi a ottobre. Abbiamo da un anno sospeso il concorso per 2 architetti e 2 ingegneri per i quali abbiamo già raccolto le iscrizioni. Ora con l’ultimo decreto e le linee guida uscite la scorsa settimana stiamo organizzando la prova scritta che sarà possibile fare solo dopo il 15 febbraio», specifica Santarelli.

Il quale non lesina ironia. «Addirittura chiedono un concorso allargato al territorio. Solo loro sanno cosa significhi questa cosa visto che i concorsi non prevedono limiti territoriali. Sul fronte della ricostruzione nel nostro comune non si registrano particolari ritardi e infatti la Lega si guarda bene dal produrre dati a sostegno della propria tesi. L’ignoranza è una brutta bestia. Parole buttate a casaccio, nulla di nuovo», la constatazione finale da parte del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.