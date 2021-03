La Ristopro Fabriano riceve Ancona e tenta l’allungo

FABRIANO – E’ in arrivo l’ultima giornata della prima fase del campionato di serie B. Domani – domenica 7 marzo – al PalaGuerrieri la Ristopro Fabriano (20 punti) riceve la Luciana Mosconi Ancona (che segue a quota 16).

«D’ora in poi, i due punti avranno un peso specifico sempre maggiore», dice alla vigilia il coach fabrianese Lorenzo Pansa. La Ristopro, infatti, cerca il successo per cercare di “allungare” ulteriormente sull’inseguitrice Ancona, anche in vista della seconda fase quando la classifica si unirà con le otto squadre del girone settentrionale.

Il tecnico cartaio passa ad analizzare l’avversario. «La Luciana Mosconi è una squadra molto forte, quella con più talento secondo me insieme a Roseto – sostiene Pansa. – I dorici tirano con oltre il 40% da tre e se imbroccano la serata giusta sono difficili da contenere, giocano una bella pallacanestro, ma lasciano anche giocare e sicuramente verranno a Fabriano per affrontarci a viso aperto. Mi aspetto una bella partita».

Dal canto suo, la Ristopro cercherà di dare il massimo per proseguire la striscia di cinque vittorie di fila da cui è reduce. «Dovremo portare la gara dove vogliamo noi dal punto di vista tattico e del ritmo», conclude Pansa.

Il match, come sempre a porte chiuse, andrà in diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass al seguente link a partire dalle ore 18.

Arbitreranno l’incontro i signori Marcello Martinelli di Brescia e Matteo Calombo di Cantù.