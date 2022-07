La Ristopro Fabriano fa sul serio: preso anche Patrizio Verri

FABRIANO – Prosegue spedita la sontuosa campagna acquisti di una Ristopro Fabriano che presumibilmente sarà nuova al cento per cento al termine del “mercato”, in vista del prossimo campionato di serie B di basket.

La società, infatti, ha portato a termine l’ingaggio dell’esperta ala emiliana Patrizio Verri, classe 1988, 198 cm, nelle ultime due stagioni a San Vendemiamo in B (già avversario dei cartai nella semifinale play-off del 2021 per salire in A2).

Nato a Parma, cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia dove ha esordito in A2 a soli 19 anni, ha giocato anche a Firenze, Casalpusterlengo, Bologna, Fiorenzuola, Piacenza, Pavia e Vigevano, sempre viaggiando tra Legadue, B e C Gold con numeri importanti.

Negli ultimi due campionati in B a San Vendemiano ha prodotto 10,6 punti e 6,5 rimbalzi (2020/21) e 11,0 punti e 6,0 rimbalzi (2021/22).

Il quintetto biancoblù, insomma, è quasi fatto: Stanic play, Centanni guardia, Verri ala, Papa ala grande. All’appello mancherebbe solo il pivot. Tutta da costruire la panchina.