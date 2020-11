Ristopro Fabriano falcidiata dal Covid, slitta l’esordio

FABRIANO – La Ristopro Fabriano avrebbe dovuto (finalmente) iniziare il campionato 2020/21 di serie B domenica 29 novembre in trasferta a Montegranaro contro la Sutor, ma dovrà aspettare ancora.

A causa della complicata situazione sanitaria legata al Covid-19 all’interno della squadra, con otto elementi in quarantena tra positività riscontrate e isolamenti fiduciari, la gara è stata rinviata “per il momento” a martedì 1 dicembre alle ore 17, sempre alla “Bombonera” di Montegranaro.

E’ bene precisare “per il momento” poiché il club cartaio resta in attesa di un ulteriore giro di tamponi programmato dalla Asl per i giocatori posti in isolamento fiduciario e quindi la possibilità di tornare in campo martedì con un numero minimo di giocatori è legato al risultato di questi “test”.

La società fabrianese, in un comunicato, ha evidenziato «ancora una volta l’estrema difficoltà di portare avanti un campionato senza una parvenza di normalità».