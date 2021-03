Ristopro Fabriano nella “morsa” del Covid, salta la partita a Senigallia

Una positività certa e altre in via di valutazione, staff e squadra sono stati messi in quarantena. Addio anche alla partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia del fine settimana del 2-4 aprile

FABRIANO – Il classico fulmine a ciel sereno in casa della Ristopro Fabriano, capolista del campionato di serie B di basket.

E’ stata riscontrata oggi 27 marzo una positività certa al Covid-19 nel gruppo squadra e diverse altre se ne stanno valutando. In attesa del provvedimento ufficiale dell’Asur, che dovrebbe arrivare a breve, sia staff che giocatori sono stati messi in quarantena e sono già stati avviati i contatti con le autorità sanitare per monitorare la situazione giorno per giorno.

Salta, dunque, la partita di domani (domenica 28 marzo) a Senigallia contro la Goldengas, terza giornata della seconda fase del campionato di serie B.

Così come la Ristopro dovrà amaramente rinunciare alla partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia in programma a Cervia dal 2 al 4 aprile, visto che in quei giorni l’intera squadra sarebbe ancora in quarantena.

Una vera disdetta per la società fabrianese in questo ottimo momento della stagione che il team stava attraversando, con ben otto vittorie consecutive.