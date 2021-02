Ristopro Fabriano, blitz a Civitanova

Terzo successo consecutivo e primato consolidato per la Ristopro Fabriano che passa in maniera netta sul campo di una Civitanova in emergenza ma conferma soprattutto la costanza della propria crescita una volta raggiunta continuità. Il quintetto di Pansa indirizza subito la gara sul proprio binario: dal 12-12 del 6’ la Ristopro sprinta e con Merletto e Marulli arriva al primo riposo sul +8.

Nelle file di Civitanova devono restare a riposo gli infortunati Milani e Casagrande. Fabriano mantiene il gap all’intervallo lungo e allunga il passo in maniera decisiva nel terzo parziale. Gara a senso unico, coi fabrianesi che possono gestire senza patemi il gap fino al 40’. Nel prossimo turno derby casalingo con Jesi.

Rossella Virtus Civitanova Marche – Ristopro Fabriano, finisce 55-78.

Rossella Virtus Civitanova Marche: Vallasciani 12 (1/3, 1/3), Rocchi 11 (1/7, 3/4), Felicioni 11 (2/3, 2/4), Amoroso 11 (2/5, 2/5), Lusvarghi 7 (3/12, 0/0), Cognigni 3 (1/2, 0/1), Andreani 0 (0/2, 0/5), Montanari, Ciarapica, Primitivo, Tommaso Milani n.e., Riccardo Casagrande n.e. All. Mazzalupi

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 42 15 + 27 (Marco Lusvarghi 13) – Assist: 10 (Marco Vallasciani 3)

Ristopro Fabriano: Paolin 17 (1/1, 4/7), Garri 15 (5/5, 1/2), Marulli 14 (2/6, 2/3), Cassar 10 (5/8, 0/1), Scanzi 8 (1/3, 2/4), Radonjic 5 (1/3, 0/3), Merletto 4 (2/4, 0/1), Papa 3 (1/3, 0/0), Gulini 2 (0/1, 0/0), Di giuliomaria 0 (0/0, 0/4), Di paolo 0 (0/0, 0/2), Alibegovic n.e. All. Pansa

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Francesco Papa 8) – Assist: 18 (Daniele Merletto 6)

Parziali: 14-22, 16-18, 11-20, 14-18