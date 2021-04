Fabriano, riprendono i lavori di manutenzione delle strade

FABRIANO – Strada per Collamato di Fabriano, gli operai stanno terminando i lavori di manutenzione delle strade bianche. «Proseguono secondo il programma stilato lo scorso anno gli interventi sulle strade bianche del territorio», conferma il sindaco Gabriele Santarelli. «In queste settimane gli operai si sono concentrati su tre strade del territorio della frazione di Collamato e poi si sposteranno nella zona di San Donato».

Sono già molte le strade che sono state sistemate a partire dal mese di ottobre dello scorso anno e molte sono ancora quelle sulle quali intervenire, grazie all’appalto del valore di 500 mila euro deciso dall’amministrazione comunale di Fabriano e che, con l’arrivo della bella stagione, avranno un’accelerazione.

Nei mesi scorsi i lavori di manutenzione hanno riguardato, ad esempio, l’arteria viaria che collega la zona industriale di Melano-Marischio con la Provinciale 16 (Varano) e parte della strada per Ceresola. «Nel primo caso, un lavoro eseguito in seguito alla realizzazione dell’infrastruttura per la distribuzione del metano e che ci ha visto collaborare con la ditta Italgas. Sono 3,3 km circa che vengono percorsi ogni giorno dai lavoratori che vengono dall’Umbria e dalle frazioni che si trovano nella parte ovest del nostro comune», ricorda il sindaco, Gabriele Santarelli.

Da fine novembre dello scorso anno, lavori anche alla strada di Ceresola, mentre per quel che riguarda le strade bianche, intervento realizzato anche per la strada che collega Fontanaldo a Marenella, importantissima per consentire ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco di raggiungere questa parte di territorio qualora dovesse esserci un’emergenza. Come spesso accade per ogni annuncio di un nuovo lavoro di manutenzione stradale, tante sono le segnalazioni degli abitanti di altre zone di Fabriano, comprese le numerose frazioni, che sollecitano attenzione. Nei programmi dell’amministrazione comunale di Fabriano ci sono tanti altri interventi, per questo settore, che dovranno essere completati nei prossimi mesi.